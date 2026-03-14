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Ribeira

Rueda se compromete con Sampedro a avanzar en la consecución del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas

Los proyectos de la nueva residencia de mayores y las mejoras en el colegio ‘O Grupo’ fueron otros asuntos abordados en la reunión entre el presidente de la Xunta de Galicia y la alcaldesa de Ribeira

Chechu López
14/03/2026 12:00
Alfonso Rueda recibió en su despacho del edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, a María Sampedro
Alfonso Rueda recibió en su despacho del edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, a María Sampedro
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibió en su despacho del edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, a la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, para avanzar en algunos asuntos considerados de interés para la ciudadanía en los ámbitos económico, social y educativo. Fuentes municipales indicaron que ambos “puxeron en común proxectos transcendentais para o desenvolvemento da cidade nun exemplo de respecto e comunicacións institucional.

Durante ese encuentro, ambos abordaron posibles vías de financiación para el futuro polígono industrial proyectado en Pedras Vermellas-As Fontenlas, después de que la Administración local culminó en noviembre el proceso de compra de las parcelas pendientes que estaban situadas en A Pobra. "Queremos que este proxecto pase do papel á realidade para o crecemento do noso tecido produtivo e, en consecuencia, da economía local", manifestó la primera edila.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo autonómico se comprometió a la redacción de un proyecto de mejora integral del CEIPP ‘O Grupo’, con  la finalidad de resolver las deficiencias que presentan el tejado y la envolvente de dicho inmueble para que la comunidad educativa "dispoña dunhas instalacións en óptimas condicións neste colexio que é un dos que conta con maior alumnado no noso municipio", dijo la regidora local.

Futura residencia

Igualmente, Rueda y Sampedro conversaron sobre la construcción de la futura residencia pública de mayores, para la que la Consellería de Política Social dio luz verde a su emplazamiento en una parcela de titularidad municipal situada en el lugar de Cruxeiras, cerca del parque periurbano de San Roque, cerca del casco urbano y con vistas al mar, y que cumple los requisitos exigidos. Tal y como se anunció en su día, se tratará de la primera infraestructura de ese tipo del nuevo modelo residencial gallego, y que ahora se está a la espera de que el Ayuntamiento proceda a la cesión del terreno para posteriormente, poder ejecutar el proyecto. 

De hecho, desde el departamento autonómico que dirige la ribeirense Fabiola García indicaron que comenzará a redactar las bases técnicas necesarias para sacar a licitación el diseño del proyecto y, así, acelerar los plazos e iniciar lo más pronto posible las obras. "Unha das primeiras medidas que tomamos ao chegar ao goberno foi a de buscar novos terreos que se puidesen poñer a disposición do Executivo autonómico para un servizo esencial que reforzará a atención ás persoas maiores da comarca", dijo Sampedro Fernández.

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