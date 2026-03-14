Ribeira entregó los premios de su concurso de Carnaval que estuvieron dotados con un total de 2.500 euros
Los concejales ribeirense Ana Barreiro, Carme Pérez y Fernando Abraldes entregaron ayer los premios del concurso de Carnaval de la capital barbanzana, dotados con un montante total de 2.500 euros. En la categoría infantil, los premiados fueron Alba Pérez y Sabela Teira, Lois y Antón Fontaíña, Uxía Cespón, Lola Parada y Nathan Maneiro, que recibieron vales de compra de 100 euros para gastar en el comercio local.
Además, en la modalidad adulta, los premiados en individual fueron ‘Paxaro do paraíso’, ‘Emperatriz china’ y ‘Ratatouille’, que recibieron 150, 75 y 50 euros, respectivamente; en pareja o trío ganaron ‘Fallout + Steampunk’ (250), ‘Se chove que chova’ (150) y ‘Reises de Inglaterra’ (100), y en la grupal vencieron ‘Familia Adams’ (425), ‘A procesión da moción’ (250) y ‘Mi primera comunión’ (150). Finalmente, en el concurso convocado con motivo del Enterro do Felipe, Ana María Argibay ganó en la individual (100) y la Asociación de Veciños de Carreira consiguió el galardón al grupo más numeroso (300 euros).
La edila de Cultura manifestó que "estes concursos contribúen a incentivar a creatividade da cidadanía para confeccionar os seus disfraces cara cita cultural de tanta relevancia como é o Entroido, unha festa popular cun valor singular en Galicia. Ademais, tampouco faltou a retranca en moitos dos participantes, algo tamén moi noso".
Por su parte, el concejal de Festexos declaró sobre este tipo de certámenes que “enmarcáronse dentro dunha programación moi ambiciosa por parte do Concello de Ribeira, que tivo moito éxito. Ofrecemos alternativas de ocio aos nosos veciños en cantidade e de calidade e demostrouse o espírito festeiro dos ribeirenses. Logramos tamén dinamismo na actividade nocturna, especialmente, nunha época frouxa, ao que axudou que o Martes de Entroido fose festivo".
También se pronunció la concejala de Promoción Económica, para la que "estas propostas tamén serven para que teñan unha repercusión no tecido económico local. A compra dos elementos para os disfraces e a actividade diúrna, dinamizou o comercio e a hostalería do noso municipio e, esta última, reforzouse tamén co ocio nocturno. E queremos tamén que os premios teñan repercusión nos nosos pequenos negocios, polo que optamos para que as distincións do concurso infantil sexa en bonos”.