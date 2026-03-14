Reclaman en Ribeira, en un acto impulsado por Art for Dent, más investigación para el diagnóstico y curación de enfermedades raras

La jornada divulgativa se desarrolló en la sala polivalente del auditorio ribeirense

Unos 120 alumnos de tercer y cuarto cursos de la ESO y de primero de BAC asistieron ayer en la sala polivalente del auditorio ribeirense a una sesión divulgativa organizada por la entidad Art for Dent sobre la importancia de la investigación para el diagnóstico y la curación, sobre todo, de enfermedades raras. Esta jornada, de carácter divulgativo, que contó con la colaboración de las concejalías de Educación y de Deportes, se programó como una acción complementaria de la caminata ‘Un raio de luz’ que, tal y cimo ya se indicó en su acto oficial de presentación, tendrá lugar el sábado de la próxima semana, día 21 de marzo.

Los concejales de las referidas áreas, Juana Brión y Álex Vidal, fueron otras de las personas asistentes a esta actividad para escuchar lo que tenían que contar los investigadores Pablo Pedrosa, doctor en Bioloxía, y la biomédica Marta Vecino, del Laboratorio de Xenética e Enfermidades Renais 'Nefrochus', que están al pie del cañón en la investigación de esa patología, y que incidieron en los avances médicos y en la importancia de poner el foco también en aquellas enfermedades que padecen un menor número de habitantes.

Ambos explicaron de manera detallada cómo es la investigación de una enfermedad rara, en este caso la de Dent, cuáles son sus objetivos y avances, entre otras cuestiones, "y que son el rayo de luz que necesitan este tipo de enfermedades tan minoritarias", subrayó Fernando Yáñez, representante de la asociación Art for Dent.

A este respecto, la concejala de Educación hizo hincapié en que esta propuesta "pon o coñecemento científico ao servizo directo da cidadanía, neste caso, orientado á mocidade”. Por último, agradeció a Art for Dent, que estuvo representado por el citado Fernando Yáñez, por acercar información sobre las patologías raras, en especial de la enfermedad de Dent e involucrar a la comunidad educativa.