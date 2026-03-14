La Festa da Dorna ya tiene artista para crear el cartel y diseño para sus sudaderas

La asamblea de peñas dorneiras se reunió ayer en la Casa da Xuventude de Ribeira Cedida

La asamblea de peñas dorneiras se reunió esta tarde en la Casa da Xuventude de Ribeira con cerca de 65 asistentes para seguir avanzando en la organización de la LXXVIII Sinjladura de la Festa da Dorna 2026. En esta ocasión la reunión sirvió para desvelar a los ganadores del concurso ‘A Jata Ruin de la Prada’ del diseño que decorará la sudadera oficial de las fiestas, así como del ‘Salvador Daquí’ para el portfolio y artista que se encargará de diseñar el cartel.

En cuanto al diseño para la sudadera -con 15 votos a favor- la vencedora fue Nuria Ordóñez con una propuesta unicolor en la que el blanco es el protagonista y en la que se hace alusión a curiosidades de la dorna, sus actividades, y más. Este boceto se grabará en las sudaderas color verde azulado, una decisión que también se llevó a votación en la última asamblea para decidir entre ‘vermello carmesí’, ‘azul metido en salfumán’ y verde azulado o militar.

Las peñas dorneiras apuestan por el verde azulado y elevan los premios de los concursos Más información

Por su parte, para el diseño del cartel contaron con 11 propuestas, ya que este año se optó por solicitar un portfolio a los artistas participantes y a partir de ahí seleccionar al ganador. Así, con un total de 22 votos se decidió que sea Chechomonto el artista encargado del diseño para el cartel de esta Festa da Dorna 2026.

Hay que recordar también que la cuantía de estos premios será mayor este año, pasando de los 400 a los 500 en el caso del diseño para la sudadera y de 400 a 1.000 euros para el cartel.

Paellada Solidaria y el Pasafanequeiras

Otro de los puntos que se llevó a la asamblea fue la fecha para celebrar la tradicional Paellada Solidaria y el Pasafanequeiras que este año serán finalmente el 25 de abril.