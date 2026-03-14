Faibén recibe de la Diputación de A Coruña una furgoneta para mejorar el funcionamiento de su Casa de Familia en Ribeira

Valentín González Formoso conversa con un representante de la Fundación Faibén antes de hacerle entrega del nuevo vehículo

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, acompañado de la diputada Mar García, y de la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, junto a otros representantes de la corporación municipal, entregó en la Avenida do Malecón una furgoneta a la Fundación Faibén, que desarrolla su labor en la atención a los niños en situación de vulnerabilidad.

Ese vehículo permitirá mejorar el funcionamiento de la Casa de Familia Faiben en la capital barbanzana, un recurso residencial que acoge menores que se encuentran bajo guarda o tutela de la Xunta de Galicia.

La nueva furgoneta permitirá facilitar los desplazamientos diarios para actividades escolares, terapias, citas médicas, reuniones con profesionales y actividades culturales y deportivas, contribuyendo a garantizar una atención más completa y personalizada a los niños y niñas atendidos por la entidad.