Dos ribeirenses se enfrentan a ocho años de cárcel por tráfico de drogas en la zona portuaria

La sección compostelana de la Audiencia señaló para el día 18 una vista preliminar Chechu Río

Dos hombres se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos, así como al pago de una multa de caso 2.100 euros -con responsabilidad personal subsidiaria d de 15 días de privación de libertad en caso de impago-, y el bono de las costas judiciales, por sendos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas en Ribeira. Ante la posibilidad de que pueda alcanzarse una conformidad entre las partes, la sección compostelana de la Audiencia Provincial señaló una vista preliminar para las once de la mañana del miércoles 18 de marzo, y de no llegar a acuerdo se fijará la fecha del juicio.

El Ministerio Público indicó que como consecuencia de informaciones ciudadanas, la Policía Nacional de la capital barbanzana tuvo conocimiento de que en el puerto de la ciudad, por detrás de una gasolinera, se estaban realizando transacciones de estupefacientes por parte de uno de los encausados. A este individuo lo vieron llegar a los mandos de un Peugeot 607, en el que iba de acompañante el otro procesado, en torno a las nueve de la noche del 6 de junio de 2024 durante una vigilancia especial en las inmediaciones con una patrulla uniformada en un coche rotulado. Al percatarse de la presencia policial, los dos encausados intentaron abandonar el lugar, dirigiéndose hacia la zona de los pantalanes de la lonja, por lo que los agentes de la comisaría les dieron el alto.

Riñonera tirada al mar

Según sostiene la Fiscalía, en ese momento, el copiloto arrojó por la ventanilla del coche una riñonera, que fue a caer al mar, pero fue recuperada por los policías con la colaboración de un marinero. En el interior de ese bolso había cuatro botes pequeños que contenían cocaína, heroína y resina de cannabis en bolsitas termoselladas. En el interior del vehículo se les intervino una cartera con 585 euros fraccionados en billetes de diversa cuantía, y una hoja de libreta con anotaciones manuscritas de diferentes cantidades.

Los agentes acordaron el traslado del Peugeot 607 a la comisaría, donde fue sometido a un registro exhaustivo, encontrándose escondido detrás del equipo de música un bote de cristal que contenía un total de 5,743 gramos de cocaína, tanto compactada como en polvo, con purezas entre el 82,56% y 94,79%, y un valor en el mercado ilícito de 670 euros; 0,184 gramos de heroína, con riqueza del 16,1% y un valor de 5,68 euros, y 1,591 gramos de resina de cannabis, valorada en 10,69 euros.