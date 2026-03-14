Blanco elige Boiro para desvelar que las ayudas estatales a familias gallegas para comprar libros y material escolar son de 16 millones en un lustro

El delegado del Gobierno en Galicia visitó la librería 'El Cisne' para hacer algunos de los anuncios sobre financiación estatal de libros de texto y material escolar Chechu Río

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, anunció ayer al mediodía, en la librería ‘El Cisne’, ubicada en la Rúa Estatuto de Galicia, en el casco urbano boirense, el apoyo que el Ejecutivo estatal le prestará a las familias gallegas con 16 millones de euros en ayudas para comprar libros de texto y material escolar en un lustro. El representante del Ejecutivo estatal en la comunidad gallega quiso destacar con ello, en su visita a la villa boirense, el “compromiso do Goberno de Pedro Sánchez co apoio ás familias galegas e coa educación pública”.

Así, explicó que el Ministerio de Educación aportó a la Xunta de Galicia en el último lustro 13,5 millones de euros dentro del Programa de Cooperación Territorial para la financiación de los referidos libros de texto y material didáctico, a los que sumó los 2,4 millones aprobados esta semana por el Consejo de Ministros.

Blanco detalló que esos fondos forman parte del reparto territorial aprobado por el Gobierno de España para 2026, que cuenta con un presupuesto estatal de 58,5 millones de euros “e permitirán que a Consellería de Educación financie axudas para alumnado de Primaria, ESO, Bacharelato e Formación Profesional en centros sostidos con fondos públicos”. El delegado incidió en que dicho programa tiene el objetivo de apoyar a las familias y reforzar la equidade del sistema educativo, “garantindo que ningunha situación económica desfavorable limite o acceso do alumnado aos recursos básicos para a súa aprendizaxe”.

Estadística

En este sentido, recordó que, según los datos del INE, cada familia gallega destina alrededor de 400 euros al año por niño a material escolar, por lo que estas ayudas resultan “fundamentais”. Pedro Blanco se refirió también al apoyo del Ejecutivo de España al sistema educativo público gallego en los últimos años. Así, explicó que transfirió a la Xunta de Galicia 308 millones de euros para reforzar la enseñanza no universitaria, de los que 200 millones se destinaron a Primaria, ESO y Bacharelato, y los 108 millones restantes a la Formación Profesional, permitiendo crear más de 42.000 nuevas plazas en ciclos formativos.

Además, en esa visita, en la que estuvo acompañado por el teniente de alcalde de Boiro, Luis Ruiz, y por el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, el delegado se refirió también al nuevo Real Decreto de Becas, aprobado por el Consejo de Ministros para el curso 2026-2027, que establece una inversión de 2.559 millones de euros, que refirió que es la novena subida consecutiva desde 2018.

“Este reforzo das becas terá tamén un impacto destacado en Galicia, onde 54.000 familias reciben actualmente unha axuda do Ministerio, cunha inxección económica de 132 millóns de euros, un 59% máis que hai nove anos”, dijo el delegado. Blanco aprovechó para destacar que esas políticas permiten garantizar la igualdad de oportunidades y reforzar el acceso a la educación pública, asegurando que ningún estudante vea limitado su futuro por la situación económica de su familia.