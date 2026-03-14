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Ribeira

Ambar puso en marcha un taller que tuvo su prioridad en la salud y bienestar emocional y los autocuidados

Chechu López
14/03/2026 06:30
El taller se desarrolló en el local Leñaverde, ubicado en el centro social boirense
El taller se desarrolló en el local Leñaverde, ubicado en el centro social boirense
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Ambar desarrolló ayer en el local Leñaverde, en el centro social de Boiro, un taller de aprendizaje y reflexión sobre la gestión del bienestar emocional y autocuidado como prioridades, y que estuvo dirigido por la psicóloga de la asociación, Lola Prego. Durante esa actividad, les proporcionó a las personas asistentes claves prácticas y estrategias para mejorar la calidad de vida y el equilibrio psicológico diario.

Desde la entidad presidida por Milagros Rey destacaron la “gran acollida” de esta iniciativa, especialmente por el hecho de que la creación de estos espacios de encuentro son "máis necesarios ca nunca”. Igualmente, dijo que la jornada buscó “empoderar” a las participantes en el manejo de sus propias emociones.

Además, sus responsables explicaron que esta actividad se enmarca en un conjunto de jornadas dirigidas a mujeres que se repetirá en varios municipios del entorno, incluso de fuera de O Barbanza. De esta manera, desde Ambar reafirman su compromiso con la inclusión y el bienestar integral del colectivo de personas con diversidad funcional en la comarca y localidades de sus alrededores.

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