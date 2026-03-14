Adjudicado con una rebaja del 14% el contrato de asesoramiento jurídico en materia de extranjería en Ribeira

El contrato está orientado a reforzar la atención que presta el departamento municipal de Servizos Sociais a las personas inmigrantes Chechu Río

El ayuntamiento de Ribeira adjudicó a Laranga & Gómez Avogadas SCP, por 9.438 euros -supuso una rebaja del 14,29% respecto al precio por el que salió a licitación de 11.011 euros- y un año de duración, el contrato del servicio profesional de asesoramiento jurídico en materia de extranjería y asilo, orientado a reforzar la atención que presta el departamento municipal de Servizos Sociais a las personas inmigrantes del municipio. La finalidad de este contrato es la de garantizar esa prestación, de modo que se pueda complementar la atención social que ya se ofrece desde la Administración local favoreciendo la inclusión social y laboral de la población inmigrante que reside en la capital barbanzana.

Ese servicio facilitará información, orientación y acompañamiento en los procesos administrativos vinculados al derecho de extranjería y a la protección internacional, con el propósito de evitar errores en la tramitación y mejorar las posibilidades de éxito de las solicitudes. Además, ofrecerá apoyo al personal técnico municipal, a las entidades sociales y a las empresas interesadas en la contratación de personas en situación administrativa irregular, promoviendo su inserción laboral y la regularización de su situación.