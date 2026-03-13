Solicitan para un ribeirense cuatro años de cárcel por tráfico de drogas y otros 40 meses por tenencia ilícita de armas

El juicio contra un vecino de Ribeira por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas fue señalado para las doce de este mediodía en la sección compostelana de la Audiencia Provincial Chechu Río

Un ribeirense deberá sentarse a partir de las doce de este mediodía en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a las personas y otros dos por tenencia ilícita de armas.

Se trata de una causa instruida por la Plaza 1 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en la que la Fiscalía solicita, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la imposición de una condena de 4 años de prisión. Igualmente, demanda que se le imponga el pago de una multa de 2.000 euros -con 20 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago- por el primero, y de dos años y de un año y cuatro meses por los restantes, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, e imposición de las costas judiciales.

El Ministerio Público indica en su escrito de conclusiones provisionales que, como consecuencia de un dispositivo de vigilancia llevado a cabo por la Policía Nacional de Ribeira en las inmediaciones del domicilio del ahora procesado, con antecedentes penales no computables, ante las sospechas de que se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, se pudo comprobar que a dicha vivienda acudías numerosos jóvenes consumidores de drogas. Por ello, se le solicitó a la autoridad judicial autorización para una entrada y registro en ese inmueble.

En esa intervención, que se desarrolló el 5 de octubre de 2022, las fuerzas de seguridad incautaron 18,5 gramos de cocaína con una pureza del 93%, 20,8 gramos de heroína con una riqueza del 17,7%, 16,9 gramos de marihuana y 9 pastillas de metadona. Igualmente, hallaron diversos utensilios destinados al corte, confección y elaboración de sustancias estupefacientes, tales como cuchillos y cucharas con restos de una sustancia de color blanco, 14 navajas, amoniaco, 5 pipas de fumar, 7 cuadernos con anotaciones de ventas, 6 teléfonos móviles y 440 euros en metálico, una cantidad de dinero que considera que procedía de la venta de drogas a terceros.

Asimismo, en dicho registro se le encontraron un revolver de la marca ‘Smith&Weson’ con 26 cartuchos, y otro revolver ‘Olimpique 6’, sin que el acusado posea la preceptiva licencia para su tenencia; así como un puño americano, que está catalogado como prohibido por el Reglamento de Armas, por lo que no puede poseerse legalmente.