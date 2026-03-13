Solicitan para un ribeirense cuatro años de cárcel por tráfico de drogas y otros 40 meses por tenencia ilícita de armas
La Policía Nacional registró su vivienda, tras comprobar que acudían muchos consumidores de sustancias ilegales y, además de estupefacientes, halló dos revólveres, cartuchos y un puño americano
Un ribeirense deberá sentarse a partir de las doce de este mediodía en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a las personas y otros dos por tenencia ilícita de armas.
Se trata de una causa instruida por la Plaza 1 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en la que la Fiscalía solicita, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la imposición de una condena de 4 años de prisión. Igualmente, demanda que se le imponga el pago de una multa de 2.000 euros -con 20 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago- por el primero, y de dos años y de un año y cuatro meses por los restantes, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, e imposición de las costas judiciales.
El Ministerio Público indica en su escrito de conclusiones provisionales que, como consecuencia de un dispositivo de vigilancia llevado a cabo por la Policía Nacional de Ribeira en las inmediaciones del domicilio del ahora procesado, con antecedentes penales no computables, ante las sospechas de que se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, se pudo comprobar que a dicha vivienda acudías numerosos jóvenes consumidores de drogas. Por ello, se le solicitó a la autoridad judicial autorización para una entrada y registro en ese inmueble.
En esa intervención, que se desarrolló el 5 de octubre de 2022, las fuerzas de seguridad incautaron 18,5 gramos de cocaína con una pureza del 93%, 20,8 gramos de heroína con una riqueza del 17,7%, 16,9 gramos de marihuana y 9 pastillas de metadona. Igualmente, hallaron diversos utensilios destinados al corte, confección y elaboración de sustancias estupefacientes, tales como cuchillos y cucharas con restos de una sustancia de color blanco, 14 navajas, amoniaco, 5 pipas de fumar, 7 cuadernos con anotaciones de ventas, 6 teléfonos móviles y 440 euros en metálico, una cantidad de dinero que considera que procedía de la venta de drogas a terceros.
Asimismo, en dicho registro se le encontraron un revolver de la marca ‘Smith&Weson’ con 26 cartuchos, y otro revolver ‘Olimpique 6’, sin que el acusado posea la preceptiva licencia para su tenencia; así como un puño americano, que está catalogado como prohibido por el Reglamento de Armas, por lo que no puede poseerse legalmente.