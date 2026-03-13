El BNG reclama al Gobierno “actuar” para frenar la “peor vaga de roubos” que sufre Ribeira
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ribeirense reclama al Ejecutiuvo local que “deixe de mirar cara a outro lado” y que ponga en marcha medidas reales para frenar “a peor vaga de roubos” de la localidad que se está registrando desde hace meses y que afecta a vehículos, negocios y viviendas. Desde la formación frentista recuerdan que de un tiempo a eta parte se sucedieron múltiples robos en distintos barrios y parroquias de la capital barbanzana, con especial incidencia en vehículos estacionados en la vía pública o guardados en garaxes, así como en locales comerciales y en casas, “xerando unha crecente preocupación entre a veciñanza e o tecido económico local”. Su portavoz cifra en “centos de persoas” los afectados por estos hechos delictivos, que se repiten semana tras semana, “provocando unha evidente sensación de inseguridade entre comerciantes e residentes”.
El Bloque recuerda también que el mes pasado advirtió que había que “tomar cartas no asunto” y que tendió la mano con la finalidad de analizar este problema y coordinar medidas que permitieran atajar la situación. “Porén, os nacionalistas denunciamos que, desde aquela, non se produciron avances nin se trasladou información algunha á corporación municipal, nin á veciñanza sobre as actuacións que se están levando a cabo”. A su juicio, el Gobierno municipal no está dando explicaciones, pero considera que es más preocupante que tampoco está tomando medidas para hacer frente a lo que está pasando. El portavoz municipal del BNG, Luis Pérez, arropado por varios de sus compañeros de grupo y de formación nacionalista, criticó que “non se nos informa sobre se hai reforzo policial ou se se está coordinando algunha actuación co resto das administracións. O silencio e a inacción do Goberno local son incomprensibles”.
Junta local de seguridad
Desde las filas del Bloque consideran que la celebración hace unas semanas de una junta local de seguridad “só valeu para que haxa una foto máis da señora Sampedro, pero non deu lugar a ningunha medida coñecida nin a ningún plan de actuación, algo que evidencia a falta de iniciativa do executivo local”. Así para los frentistas, “o Goberno local non pode limitarse a esperar a que a situación se resolva por si soa, mentres continúan producíndose roubos que afectan xa a centos de persoas no municipio, reiteró Pérez Barral. En este sentido, indicó que durante los algo más de dos años de Gobierno BNG-PBBI-PSOE se tomaron “moi en serio este tema e ampliáronse os efectivos e os medios da Policía Local, completando o cadro ata acadar 27 axentes en activo e 12 auxiliares, ademais da incorporación dun novo vehículo policial, mellorando así os recursos municipais destinados á seguridade”.
De igual modo, el BNG subraya que, cuando se produjeron graves problemas de convivencia, como sucedió con el edificio “okupa” de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio residencial de Abesadas, el tripartito actuó “con dilixencia e conseguiu resolver unha situación problemática que había anos preocupaba á veciñanza”. “Sabemos que é unha situación difícil, mais nós demostramos que con traballo e medidas poden resolverse boa parte dos problemas. O que Ribeira necesita é un goberno que lidere e que traballe para resolver os problemas da xente, non un goberno máis preocupado por facerse fotos e facer que fai”, afirman los nacionalistas. Por eso, reclaman al Ejecutivo ribeirense que “informe con transparencia das medidas adoptadas, que impulse unha verdadeira coordinación entre administracións e forzas de seguridade e poña en marcha actuacións que permitan recuperar a tranquilidade e a convivencia no conxunto do municipio”.
Refuerzo policial
Pérez Barral propone reforzar la presencia policial en las calles como una de las medidas prioritarias para hacer frente a la oleada de robos. En este sentido, apuesta por incrementar el número de efectivos de la Policía Local, impulsar patrullas a pie y establecer refuerzos policiales en horario nocturno, así como otras actuaciones que garanticen una presencia efectiva y visible que disuada a posibles delincuentes de cometer actos delictivos. “Do mesmo xeito, consideramos necesario impulsar medidas que permitan reducir o consumo de drogas e previr condutas adictivas, xa que a presenza de estupefacientes na localidade adoita levar aparellado un aumento da criminalidade”, dijo Luis Pérez, quien recuerda que, como alcalde, “aplicáronse medidas deste tipo, unha experiencia que permitiu mellorar a convivencia no conxunto do municipio”.
Y concluyó su intervención reiterando que “estamos ante unha situación que preocupa con razón á veciñanza e ao comercio local. Desde o BNG apostamos pola coordinación entre administracións e forzas de seguridade e por políticas que vaian máis alá da resposta inmediata, reforzando tamén a prevención. Ribeira necesita sentirse segura e desde o BNG volvemos tender a man para colaborar en todo o que sexa preciso para conseguilo”.