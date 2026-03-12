Una mujer se enfrenta a cuatro años de cárcel tras ser sorprendida con dos gramos de cocaína en un coche en el parking de un bazar oriental de Ribeira

El juicio contra una mujer acusada de tráfico de drogas fue señalado para mañan, a primera hora, en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela Chechu Río

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña señaló para mañana, a las 10.00 horas, la celebración de un juicio contra una mujer, con antecedentes penales ya cancelados, que está acusada de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas o sustancia que causan grave daño a las personas.

La Fiscalía, que le pide una condena de cuatro años de cárcel y 600 euros de multa, sostiene que, en torno a la una y media de la tarde del 8 de abril de 2024, se encontraba dentro de un vehículo estacionado en el aparcamiento de un bazar oriental de la Avenida da Coruña, en Ribeira, cuando la interceptó la Policía Nacional.

Los agentes adscritos a la comisaría de la capital barbanzana hallaron en su poder ocho envoltorios de plástico que contenían un total de dos gramos de cocaína con una pureza del 93%, que presuntamente estaba destinada a la venta a terceros, y que alcanzaría un valor de 320 euros en el mercado ilícito.