Sustraen más de 400 litros de gasóleo de vehículos y máquinas de una empresa que acometer la renovación del asfaltado de la Rúa Castelao, en Aguiño

Los ladrones abrieron las tapaderas de los depósitos para poder robar el gasóleo

Los amigos de lo ajeno siguen haciendo de las suyas en Ribeira. En esta ocasión, la víctima ha sido la empresa Canarga SL, a la que le sustrajeron la pasada madrugada más de 400 litros de gasóleo que había en los depósitos de sus vehículos y máquinas usadas para ejecutar la obra de renovación del pavimento con aglomerado asfáltico de la Rúa Castelao, en Aguiño, y que habían dejado agrupadas en una zona próxima a la casa de cultura.

Fue un vecino el que le comentó a un operario que había visto cerca de su domicilio cuatro garrafas llenas de combustible y que, pese a dar la voz de alarma, no logró su objetivo de que las fuerzas de seguridad pudieran sorprenderlo in fraganti. Otros particulares contactaron en torno a las 2.00 horas con el 112 y la Policía Local, desplazándose hasta el lugar su patrulla, así como otra de la comisaría.

Al llegar, los agentes no vieron a nadie, pero todo apunta a que huyeron en una furgoneta, en la que previamente cargaron las garrafas con su botín de gasóleo. Los componentes de las fuerzas de seguridad encontraron junto un camión cisterna con alquitrán uno de esos recipientes con cierta cantidad de combustible y una manguera, lo que les hace sospechar que estaban extrayéndolo de un depósito cuando detectaron que tenían casi encima a los policías.

Fuentes de la empresa Canarga indicaron que les robaron 300 litros del camión con carga de alquitrán y más de 100 de la máquina fresadora, y que se encontraron con las tapaderas extraídas de los depósitos de dos barredoras y de la extendedora de asfalto, entre otras, y temen que los ladrones puedan regresar esta noche. Y recordaron que hace aproximadamente un año, cuando ejecutaban otra obra en esa misma calle aguiñense, ya les sustrajeron en varios días distintos un total de 1.000 litros, así como un martillo picador valorado en unos 12.000 euros.