La andaina 'Un raio de luz' discurrirá el 21 de marzo entre la Praza de España y Pedra da Rá, y regreso, para visibilizar la enfermedad de Dent

Fernando Yáñez y Álex Vidal presentaron ayer, en un mirador Pedra da Rá envuelto en la niebla, la tercera edición de la andaina 'Un raio de luz' para visibilizar la enfermedad de Dent Chechu Río

Ribeira albergará el día 21 de marzo, con salida programada para las 18.30 horas de la Praza de España, y su paso intermedio por el Mirador de Pedra da Rá, donde tendrá lugar el momento más simbólico, coincidiendo con la puesta de sol y ver el atardecer, para luego regresar al pun to de partida por el parque periurbano de San Roque, la tercera edición de la andaina ‘Un raio de luz’. Se trata de una iniciativa promovida por la asociación Art for Dent, que cuenta con la colaboración municipal, para dar visibilidad a esa enfermedad muy rara, en la que en Deporte y Solidaridad se darán la mano por una buena causa.

Desde la organización esperan repetir las 200 personas inscritas en la segunda edición, una cifra que redujo sensiblemente las 770 que, superando las previsiones más optimistas, se apuntaron en el estreno -finalmente, a la cita acudieron y participaron activamente 400 personas-, y en el que se recaudaron un total de 5.314 euros, una vez que se contabilizaron las inscripciones y donaciones de comercios y de particulares.

Viseras como obsequio

El plazo para inscribirse ya está abierto y los interesados en colaborar y darse cita en dicho evento pueden formalizarla a través da página web www.galitiming.com, con un coste de 5 euros para adultos y de 3 euros para los menores de 12 años, y todos ellos recibirán, hasta que se agoten las existencias, una visera o gorra con el logotipo de la entidad impulsora de la andaina, para completar la camiseta que ya pudio adquirirse en las pasadas ediciones -este año también habrá algunos ejemplares para quienes aún no la tenga- y que cuenta con el patrocinio de Congalsa.

Además, Fernando Yáñez, en representación de Art for Dent, indicó que la fecha elegida para la realización de dicha caminata de unos seis kilómetros de recorrido, se debe a que se trata de la jornada simbólica en la que da comienzo la primavera, "en que la luz le gana terreno a la oscuridad", precisó., y que de ese modo guarda relación con el lema de la entidad.

También informó que para mañana, viernes 13 de marzo, se programó una novedad, que les hace mucha ilusión, y se trata de una charla divulgativa destinada a escolares, que tendrá lugar en la sala polivalente del auditorio municipal y en la que se contará con la la intervención de dos investigadores del Laboratorio de Xenética e Enfermidades Renais 'Nefrochus', que están al pie del cañón en la investigación de esa patología, y explicarán detalladamente cómo es la investigación de una enfermedad rara, en este caso la de Dent, cuáles son sus objetivos y avances, entre otras cuestiones, "y que son el rayo de luz que necesitan este tipo de enfermedades tan minoritarias", subrayó Yáñez.

Diez casos

Fernando Yáñez explicó que la enfermedad de Dent es "muy rara", consistente en una mutación del cromosoma X que afecta gravemente a la función renal y que no tiene cura, y precisó que en Galicia son cuatro familias las que integran la asociación, y que se contabilizan un total de diez casos.

Por último, el concejal ribeirense de Deportes, Álex Vidal, que ratificó el compromiso de la Administración local con este tipo de iniciativas que fomentan la práctica deportiva a la vez que permiten recorrer espacios naturales de la capital barbanzana que tienen una importante valor medioambiental, paisajístico y turístico, manifestó que el paso por Pedra da Rá será para "buscar ese raio de luz como ben é o lema deste evento. Preténdese, así, albiscar esperanza na investigación da enfermidade de Dent, causa a cal vai ir destinada á recadación polas inscripcións.E canta máis investigacións haxa moito mellor ".