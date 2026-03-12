Formoso anuncia para abril el primer plan adicional de este año del POS+, que desde 2017 ha supuesto una inyección de 49 millones para O Barbanza

González Formoso, la diputada Cristina García, la alcaldesa María Sampedro y otros integrantes de la corporación local visitaron el campo de fútbol de Oleiros, donde se construyen nuevos vestuarios Chechu Río

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, anunció que la institución provincial aprobará en abril el primer plan adicional del POS+2026 que ya recibió luz verde por parte de la Cámara coruñesa, pero del que por el momento no concretó importes ni total, ni parcial. Lo hizo en un acto institucional en Ribeira, acompañado de la diputada responsable del áreas de Plans, Cristina García, y de la alcaldesa, Mariola Sampedro, en el que se presentaron las inversiones del Plan Único (POS+) en los cuatro municipios que conforman O Barbanza.

En ese encuentro, se analizó el impacto de dicho programa en Boiro, A Pobra, Rianxo y Ribeira, y el máximo responsable de la Diputación destacó el papel del POS+ que impulsa la institución provincial como principal herramienta de financiación municipal. Así, Formoso, que se refirió a la Diputación como "concello de concellos', explicó que el POS+2026 supone una aportación total de 4.714.577 euros para O Barbanza, precisando que son unos fondos “que permitirán mellorar infraestruturas municipais, reforzar servizos públicos e financiar programas sociais nos municipios da comarca”. Y destacó que el Plan Único se consolidó al permitir que cada ayuntamiento decida con plena autonomía el destino de los fondos provinciales según sus necesidades y las de sus ciudadanos.

Mejora de la financiación

González Formoso recordó la necesidad de mejorar la financiación municipal en Galicia y señaló que “só a través do Plan Único a Deputación da Coruña investiu o pasado ano 138 millóns de euros nos concellos da provincia, unha cifra que supera en 20 millóns de euros á que a Xunta de Galicia destina ao conxunto dos 313 concellos galegos a través do Fondo de Cooperación Local”. Por ese motivo, reclamó a la Administración autonómica “que incremente este fondo hasta alcanzar un mínimo de 200 millóns de euros, co obxectivo de reforzar a capacidade financeira dos municipios”.

“Estamos nun momento no que os concellos están a asumir cada vez máis custos para manter servizos básicos e isto reduce a marxe para facer novos investimentos”, subrayó Formoso, quién refirió que muchos municipios se ven obligados a destinar parte de los fondos del POS+ a gasto corriente para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales.

El presidente provincial destacó el importante impacto que el Plan Único está teniendo en O Barbanza, pues apuntó que, desde la remodelación del POS+ en 2017 se movilizaron en la comarca 48.982.895 euros, que permitieron financiar un total de 260 obras en los cuatro municipios, contribuyendo a la mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales.

Mismo apoyo

Por su parte, Cristina García subrayó que el POS+ supuso un cambio de paradigma en la forma de entender la cooperación con los ayuntamientos, al apostar por un modelo basado en la autonomía municipal y en la confianza en las administraciones locales. “Os concellos coñecen mellor ca ninguén as necesidades da súa veciñanza e, por iso, este plan permite que sexan eles quen decidan en que investir os recursos”, afirmó. Asimismo, expresó que todos los ayuntamiento de la provincia merecen “o mesmso apoio, sexa cal sexa a súa cor política. O POS funciona con criterios obxectivos, públicos e iguais para todos”, agregando que es un modelo que “se contrapón as decisións finalistas que dependían de decisións discrecionais e que servían como ferramenta política ou electoral”.

Y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destacó que la cooperación entre administraciones es “fundamental”. Puso en valor el POS+ como “ferramenta fundamental para executar obras coas que dar servizos á nosa veciñanza. Eses servizos básicos que van dende abastecementos e saneamentos a pavimentacións”, además de que permite financiar gasto corriente "ao que se pode denominar inversión", precisó, y que es “un dos maiores problemas que temos os concellos para cadrar o orzamento municipal”. Por último, celebró la próxima aprobación del Plan Adicional para que sean más los recursos económicos provinciales que llegan a los ayuntamientos.

Sampedro Fernández manifestó que los ayuntamientos tienen que aprovechar todos esos recursos que proceden de otras administraciones, como puede ser el POS+ o la aportación que se les va a hacer para el Servizo de Axuda no Fogar, que es uno de los servicios más demandados en los municipios. Agradeció el aumento que se hizo desde la Xunta de Galicia para la financiación del SAF y dijo que "todavía agardamos que outras administracións cumpran coa palabra e o compromiso de cofinanciar esa parte do SAF que é tan importante".

Visita a una obra

Tras ese encuentro en el consistorio provisional, Formoso, García y Sampedro, acompañados de varios miembros de la corporación ribeirense visitaron la construcción, en fase de ejecución, de los nuevos vestuarios del campo de fútbol ‘A Trinidade’ de Oleiros, en el que se invierten 151.101 , y que es una de las 127 obras impulsadas en Ribeira con cargo al Plan Único por todas las parroquias y núcleos de la capital barbanzana, con inversiones destinadas a mejora de la red viaria y de los servicios básicos en lugares como Aguiño, Corrubedo, Carreira, Oleiros o Castiñeiras, entre otros.

La institución provincial destacó que el Plan Único permitió también actuar en la renovación de pavimentos y de redes de saneamiento y de abastecimiento de agua, en la creación o mejora de aceras, plazas y espacios públicos y en el acondicionamiento de instalaciones deportivas y culturales, contribuyendo a modernizar infraestructuras y reforzar los servicios que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía ribeirense.