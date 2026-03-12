El PSOE de Ribeira acusa al PP de “atrasar a residencia para non asumir os seus actos” y de “illar as futuras persoas usuarias”
Su portavoz municipal quiere saber con exactitud dónde se va a construír y que que se le diga la verdad a la ciudadanía, y apostilló "a ver si agora van a construír dentro do parque de San Roque"
El PSOE ribeirense denuncia que el nuevo anuncio sobre el emplazamiento de la futura residencia de mayores no representa una solución real, sino que es la confirmación “dun novo atraso” que puede prolongar durante años la llegada de ese servicio esencial para la cpaital barbanzana. Su portavoz municipal, Francisco Suárez-Puerta, afirma que el cambio de localización, que ahora se sitúa en Cruxeiras, cerca del parque periurbano de San Roque, “obriga a reiniciar trámites e volve situar a residencia nun punto de partida que Ribeira non merece despois de tantos anos de espera”.
Para los socialistas, esta decisión “evidencia, unha vez máis, as formas coas que o PP está xestionando unha infraestrutura clave, sen ofrecer información clara aos veciños sobre o emprazamento exacto, nin explicacións públicas suficientes sobre os criterios seguidos para escoller esa parcela, a cualificación da mesma ou os servizos cos que conta”. Además, desde el partido del puño y la rosa consideran que el sitio elegido “non é o axeitado, porque as persoas usuarias dunha residencia non deben ser illadas do día a día da sociedade co pretexto de que vivirán nunha contorna natural”. A juicio de su portavoz en la corporación local, las personas mayores “deben poder facer vida social, saír a dar un paseo, mercar o pan ou tomar un café, e non quedar apartadas nunha zona que lles dificulte esa relación cotiá coa vida de Ribeira”.
"Especialmente grave"
El PSOE local considera “especialmente grave” que esa situación se produzca después de “deixar de lado o proxecto anterior, no que os ribeirenses xa se gastaron máis de medio millón de euros. Lonxe de dar continuidade a un traballo xa avanzado, o PP decidiu apartalo para comezar de novo, asumindo conscientemente que iso supón atrasar a residencia durante anos, mentres os veciños e veciñas seguen sen os servizos que realmente necesitan”.
Suárez-Puerta Colomer advierte que “o que non pode facer o PP é actuar como se aquí non pasase nada, cando se deixou caer un proxecto no que xa se gastaran máis de medio millón de euros de todos os veciños e veciñas”. Y añadió que “¿quen pode asegurar que outra vez non van escoller unha parcela que tamén poida dar problemas no futuro? Foi o PP quen escolleu a anterior”.
Proyecto previo
Los socialistas ribeirense sostienen que, si existise una voluntad real de sacar adelante la residencia, lo lógico sería retomar el proyecto previo y aprovechar todo el trabajo ya realizado para poder iniciar las obras en un plazo mucho más breve. “Pero, iso obrigaría ao PP a asumir que a paralización do anterior proxecto foi unha decisión puramente política”. Por eso, el PSOE entiende que lo que la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira están haciendo “é atrasar durante anos unha infraestrutura imprescindible para non recoñecer os seus actos, mentres Ribeira segue pagando as consecuencias”.
Al mismo tiempo, critica la “falta de transparencia” con que se está llevando todo este proceso y exige información inmediata y precisa sobre la nueva localización anunciada. “Queremos saber con exactitude onde se vai construír a residencia e que se lle diga a verdade á veciñanza. A ver si agora van a construír dentro do parque de San Roque”, concluyó el portavoz socialista.