Diario de Arousa

Arranca la renovación del pavimento de la Rúa Castelao, en Aguiño, adjudicada por 140.145 euros, casi un 22% menos del precio de licitación

Las obras incluyen el fresado del asfalto existente, preparación de la superficie donde se extenderá una capa de mezcla bituminosa en caliente, recrecido de tapas de registro y pintado de señalización

Chechu López
12/03/2026 06:20
Los concejales Ana Barreiro e Fernando Abraldes acudieron ayer hasta la Rúa Castelao para supervisar la evolución en el inicio de los trabajos de renovación de su asfaltado-
Cedida
Operarios de la empresa Canarga SL iniciaron esta semana los trabajos de la anhelada renovación del pavimento de la Rúa Castelao, de aproximadamente un kilómetro de longitud, y que uno de los principales viales que atraviesan el principal núcleo de población de la parroquia de Aguiño y que registra una de las mayores densidades de tráfico. Se trata de una actuación, con un plazo de ejecución de dos meses, de la que dicha empresa resultó adjudicataria por importe de 140.145 euros -financiados con cargo al POS+2024-, lo que supuso una rebaja de 39.367 euros (-21,93%) respecto al precio por el que el Ayuntamiento de ribeira la sacó a licitación, que fue de 179.512 euros.

El proyecto de pavimentación de la Rúa Castelao, en Aguiño, que fue redactado por los servicios técnicos municipales por orden de la Alcaldía, contempla que la referida calle en la que se centrarán las obras presenta actualmente un pavimento de aglomerado asfáltico en mal estado, y detalla que el objetivo fundamental que se persigue con su ejecución es mejorar el firme actual de dicha, pavimentándola con una nueva capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor. 

Las actuaciones en marcha contemplan en un primer momento el fresado del pavimento existente, para seguidamente proceder a la preparación de la superficie en la que se acometerá el grueso de las obras. Tras el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor y se llevará a cabo el recrecido de las tapas de registro a la nueva cota. Las obras incluyen el pintado de la señalización vial y la limpieza de la zona sobre la que se está actuando.

