Un incendio afecta al toldo de un céntrico restaurante de Ribeira

El toldo del céntrico restaurante quedó prácticamente calcinado Chechu Río

Un incendio afectó a la práctica totalidad del toldo del restaurante ‘Xardín, en la Rúa Otero Pedrayo, en pleno casco urbano de Ribeira. Fue en torno a las tres menos veinte de la pasada madrugada cuando un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que estaba ardiendo dicha estructura en el exterior de dicho establecimiento.

Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a las dotaciones de guardia de las Policía Local y Nacional y del parque comarcal de Bomberos, ambos de la capital barbanzana, así como el dueño del negocio.

Los agentes municipales sofocaron las llamas con un extintor de polvo y los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña completaron la intervención realizando las comprobaciones de los puntos de calor, dan do por rematada la intervención a las tres de la madrugada. Además, el fuego afectó a la tapadera de la acometida del gas y parcialmente a la fachada del inmueble.

La Policía Nacional inició una investigación sobre el origen de las llamas, sin que se descarte que la causa fuese accidental, pudiéndose originar por una hoguera encendida por un indigente que se metió en ese espacio para pasar la noche y que las llamas pudieron alcanzar el toldo. En el lugar aparecieron objetos, como una colilla y una lata de una bebida que hacen sospechar que alguien se encontraba en el lugar cuando se inició el fuego y que huyó de allí al iniciarse el incendio. Sin embargo, tampoco se exluye que pudiera ser intencionado. Por el momento, la zona afectada quedó acordonada.