La sala polivalente del auditorio de Ribeira albergará este sábado una jornada sobre endometriosis coincidiendo con el día de esa enfermedad

La jornada sobre la endometriosis se desarrollará en la sala polivalente del auditorio ribeirense, para rematar en la Praza do Concello con la lectura de un manifiesto

Con motivo de la conmemoración el próximo 14 de marzo del Día de la Endometiosis, la asociación ‘Querendo’, contando con la colaboración de las concejalías ribeirenses de Igualdade y de Sanidade, programó para una jornada con la finalidad de dar visibilidad a una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres en edad fértil, por lo que se invita a los asistentes a acudir con una prenda de color amarillo, que es el que representa dicha patología. Está previsto que se ofrezcan varias ponencias-coloquio en la sala polivalente del auditorio municipal a lo largo de toda la mañana, a la que se pondrá fin en la Praza do Concello con la lectura de un manifiesto, y para la que se anuncian intervenciones institucionales.

En lo que a la jornada en si se refiere, la apertura de puertas del auditorio para poder asistir a esta jornada será a las nueve y media de la mañana, procediéndose a su inauguración oficial un cuarto de hora después. Seguidamente, la nutricionista Candela Martínez hablará de las estrategias nutricionales en la endimetriosis. Una hora después será la psicóloga Ana Isabel Fernández la que informará a las personas asistentes sobre cómo aprender a regularse emocionalmente, y a la doce y media del mediodía, le llegará el turno al ginecólogo Jesús Manuel Barreiro, que disertará sobre ‘Endometriosis, cando a dor non se ve’ Posteriormente, se procederá a la clausura del evento, en la que se presentarán las conclusiones.