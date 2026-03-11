La futura residencia de mayores de Ribeira se emplazará en una parcela en el lugar de Cruxeiras, cerca del parque de San Roque y con vistas al mar

La consellería de Política Social e Igualdade visitó la finca, junto a la alcaldesa y un técnico municipal, para comprobar la idoneidad de los terrenos

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó una parcela de titularidad municipal situada en el lugar de Cruxeiras, donde previsiblemente se levantará la futura residencia de mayores pública de Ribeira. En la misma también participó la alcaldesa, María Sampedro, así como un técnico municipal, para comprobar la idoneidad de los terrenos, que cumplen con todos los requisitos para llevar a cabo la actuación comprometida por el Gobierno gallego.

Fuentes de la Xunta de Galicia precisaron que la parcela escogida dispone de zonas verdes y está próxima al parque periubano de San Roque, considerado uno de los pulmones verdes de la capital barbanzana, y que, además, está bien comunicada y próxima al núcleo urbano y, como ya avanzó la primera edila hace unos días a este periódico, tiene vistas al mar.

Desde el departamento autonómico indicaron que, una vez que ya está decidido el emplazamiento del nuevo centro residencial, se formalizará el convenio de cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento a la Administración autonómica. Fabiola García indicó que la Xunta inicia hoy mismo a redactar las bases técnicas para sacar a licitación cuanto antes la redacción del proyecto. “Deste xeito, o Goberno galego cumpre co compromiso asumido co Barbanza de dotar a este concello dunha residencia de maiores pública”, subrayan desde la Consellería de Política Social e Igualdade.