La Policía Nacional detiene en una calle de Ribeira a un joven que portaba 100 gramos de cocaína

El detenido fue trasladado en un coche patrulla del CNP desde los calabozos de la comisaría hasta la sede judicial Chechu Río

Agentes adscritos a la comisaría de Ribeira del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la jornada del pasado sábado a un joven de la capital barbanzana, que ronda los 35 años, como presunto autor de un delito contra la pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Ese arresto se produjo en el transcurso de labores de vigilancia realizadas por componentes de dicha unidad para tratar de erradicar la venta o distribución a pequeña escala de sustancias estupefacientes.

Al parecer, los efectivos policiales lo interceptaron en la vía pública y, tras practicarle un registro, le intervinieron un total de 100 gramos de cocaína que descubrieron que, supuestamente, llevaba dentro de en una riñonera. Seguidamente lo trasladaron a los calabozos de las dependencias policiales, donde permaneció hasta la mañana de ayer, cuando fue trasladado a la sede judicial de ribeirense para ponerlo a disposición del Tribunal de Instancia que se encontraba en funciones de guardia.

Declaración

Así, en torno a las doce del mediodía, y custodiado por una patrulla de la Policía Nacional, el detenido fue presentado ante la titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira para proceder a tomarle declaración sobre los hechos por los que se le investiga. Según pudo saber este periódico, la intención del arrestado era responder a las preguntas para tratar de justificar la razón por la que estaba en posesión de la referida cantidad de cocaína, que presuntamente llevaría para su consumo en una fiesta y que no destinaría a su venta, y así tratar de evitar el ingreso preventivo en la cárcel.

Para sorpresa de los agentes y de la abogada del joven arrestado, principalmente, no se produjo comparecencia de la representante de la Fiscalía, por lo que dicha comparecencia fue casi fugaz, y ya no tuvo lugar declaración alguna y, al no pedir nadie su ingreso en prisión, la jueza decretó su puesta en libertad.