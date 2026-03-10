Homenaje por partida doble en la chocolatada anual de las Amas de Casa de Ribeira a las personas mayores

Las integrantes de la directiva de Amas de Casa de Ribeira, homenajearon con la entrega de un ramo de flores a su presidenta, Puri Cores, por los años que lleva al frente de la entidad Chechu Río

Un total de 400 personas mayores asistieron en la tarde de este domingo en el salón de eventos Baiuca, en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes, a la chocolatada que Amas de Casa de Ribeira les ofrece cada año para homenajearlas como se merecen por todo lo que han hecho para que la capital barbanzana sea lo que es. No fue el único reconocimiento que se realizó en ese evento social. Las propias integrantes de la directiva de la asociación promotora de la actividad, que son las que siempres se encargan de servir el chocolate bien caliente y los churros y las roscas para endulzar la tarde- le tributaron honores, con la entrega de un ramo de flores,a su presidenta, Puri Cores, haciéndolo tanto por la coincidencia con la celebración del Día de la Mujer como por sus años al frente de la entidad.La fiesta no se detuvo ahí, pues hubo sesión de baile, que estuvo amenizada por Dani DJ.