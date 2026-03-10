Adjudicada la implantación de la Plataforma Turística Inteligente de Ribeira por 181.500 euros

La principal fuente de información relacionada con los recursos turísticos de Ribeira se encuentra actualmente en la web municipal de Turismo

La alcaldesa de Ribeira firmó ayer el decreto de adjudicación del contrato de servicios de implantación de la Plataforma Turística Inteligente por 181.500 euros -financiados al 100% con fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- en favor de la empresa Techfriendly SL, que quedó como primera clasificada, con 97,67 puntos, principalmente por sus referencias técnicas, pues su oferta económica, aunque con pequeñas diferencias, era la menos ventajosa de las cuatro licitadoras que llegaron al proceso final, tras haberse presentado un total de seis empresas. Una vez se firme el contrato, la concesionaria tendrá un plazo de ejecución de dos meses desde la formalización del contrato, mientras que el periodo de soporte será de doce meses, con una posible ampliación hasta de 25 meses.

El objetivo que se persigue con esta acción es la creación de herramientas digitales que puedan mejorar la información de los recursos turísticos, facilitar la planificación del viaje, mejorar la experiencia y generar valor añadido al destino. En consecuencia, tanto turistas como ciudadanía podrán disfrutar de información de interés de una forma innovadoras a través de servicios personalizados y experiencias inmersivas.

Software

El proyecto supone el diseño y suministro del software y licencias necesarias, así como su configuración para el correcto funcionamiento de todos los elementos de la solución; la digitalización de los recursos turísticos, incluyendo su documentación, la realización de material gráfico y audiovisual para su integración y carga en la plataforma; la recopilación e integración en la plataforma de información ya existente de otros recursos turísticos y hosteleros, así como otra información de interés para la estancia del turista; la integración entre todos los componentes y carga de los contenidos; la generación y entrega de la documentación; formación y soporte.

Desde el Ayuntamiento se precisó que las necesidades que se busca cubrir pasan por contar con una plataforma “amena e didáctica”; favorecer e incentivar las visitas a los recursos, facilitar su interpretación didáctica y mejorar la difusión y conocimiento a través de contenidos innovadores y gamificados; desestacionalizar, deslocalizar y diversificar la demanda turística para reforzar la sostenibilidad del destino; incrementar el tiempo medio de estancia media del turista y la competitividad del destino, y facilitar la mejora continua de los procesos incluidos en la cadena de valor turístico mediante el uso de la tecnología.