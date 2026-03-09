La lonja de Ribeira y Amicos renuevan su alianza para la recuperación de fondos marinos y restauración ambiental

Activistas medioambientales de Amicos le explicaron a Fernando Carreira y a Xoán España la labor que realizan para la recuperación de las gorgonias Chechu Río

La empresa que gestiona la lonja de Ribeira y la asociación Amicos renovaron esta mañana el convenio que permite darle continuidad al Hospital de Corais que funciona en las instalaciones de la rula de la capital barbanzana. Desde la entidad que preside Esther Vidal destacan que ello supone un refuerzo a la alianza estratégica que combina inclusión social, compromiso con el medio marino y responsabilidad social corporativa. El acuerdo fue suscrito por el director xeral de Amicos, Xoán España, y el gerente de Lonxa de Riveira, Fernando Carreira, en presencia de varias personas activistas medioambientales de la asociación, que son protagonistas del cuidado y recuperación de los fondos marinos.

En el que se rehabilitan las gorgonias que los profesionales del mar capturan de forma accidental durante su actividad, y que supone un proyecto que lo convierte en una oportunidad de restauración ambiental de los fondos marinos y de sensibilización ambiental. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, los activistas de Amicos consiguieron restaurar más de 700 gorgonias, que fueron cuidadas, recuperadas y devueltas a su hábitat natural, a través de “un traballo minucioso que require coñecemento técnico, coordinación e, sobre todo, compromiso”, precisaron.

Papel clave

En este proceso, el papel del sector pesquero resulta clave, pues permite detectar, trasladar y dar una segunda vida a esos organismos, que se consideran fundamentales para la biodiversidad de los fondos marinos. “Con iniciativas como esta, Lonxa de Riveira móstrase como exemplo de entidade comprometida co coidado do medio mariño e un claro exemplo de responsabilidade social empresarial”, man ifestó Xoán España.

Por su parte, Adriana Miguéns, portavoz y activista medioambiental de Amicos, destacó de su labor que “para min é moi importante participar no Hospital de Corais de Amicos. Aquí coidamos as gorgonias que chegan da pesca e axudámolas a recuperarse, para que despois volvan ao mar. A min gústame moito este traballo porque estamos axudando a coidar o mar e a natureza. Moitas grazas á Lonxa de Riveira por colaborar con nós”. Por su parte, Fernando Carreira puso en valor la continuidad de esta colaboración, subrayando el compromiso de su empresa con la responsabilidad social y con el activismo ambiental, apostando por iniciativas que contribuyan a la protección del ecosistema marino.

Desde Amicos destacaron que su Hospital de Corais es también un espacio de aprendizaje y participación, puen personas con discapacidad y alumnado en formación, como los integrantes del programa dual ‘Natura II’, trabajan en el mano a mano en la restauración de los fondos marinos, adquiriendo competencias y formando parte activa de un proyecto con impacto real. “Esta alianza é un exemplo do compromiso de Lonxa de Riveira coa preservación e coidado do medio mariño e o seu papel activo por mellorar o seu impacto social, económico e ambiental. Unha mostra de como a colaboración entre entidades pode xerar oportunidades, promover a inclusión e contribuír á conservación do noso patrimonio natural”, concluyó España.