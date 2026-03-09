El subdelegado del Gobierno insiste en que Ribeira es "segura" y califica los últimos sucesos de “pequenos furtos e roubos de menor envergadura”

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, se reunió con el presidente y el secretario de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude y Juan Martínez Puente

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, se reunió esta mañana en la sede de dicho organismo en la ciudad herculina con el presidente y el secretario de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude y Juan Martínez Puente, respectivamente, que le trasladaron diversas inquietudes en relación a la seguridad en la capital barbanzana.

Abalde les reiteró lo que ya apuntó en la última junta local de seguridad de que los “datos amosan que é unha localidade moi segura”, algo con la que en su día ya expresó sus discrepancias la alcaldesa, María Sampedro, pero desde la institución gubernamental comunicaron que los empresarios concordaron con las cifras que les presentó a los representantes de la patronal local.

Inquietud

No obstante, la Subdelegación del Gobierno reconoció que “desde hai pouco tempo” se están produciendo “pequenos furtos e roubos de menor envergadura” que están generando una gran inquietud entre los comerciantes, aunque se olvidó de que también están causando una enorme preocupación en la ciudadanía en general.

Desde la asociación empresarial le solicitaron al representante gubernamental que haya coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Local, a lo que Julio Abalde respondió que por parte de las primera hay “máxima cooperación”.

Registro de la propiedad

Además, en dicha reunión, los dos directivos de la entidad empresarial aprovecharon para solicitarle que Ribeira pueda contar con un registro de la propiedad que, a su juicio, beneficiaría a la localidad ribeirense, a lo que el subdelegado del Gobierno en A Coruña se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que esta petición sea tenida en cuenta en futuras distribuciones registrales.