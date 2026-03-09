Mi cuenta

El Sergas saca a licitación el servicio de cafetería y comedor del Hospital do Barbanza por cerca de 650.000 euros anuales

El contrato, que tendrá una duración inicial de doce meses, previéndose una posible prórroga de hasta tres años, incluye también el servicio de comidas a pacientes y personal de guardia

Chechu López
09/03/2026 15:40
El servicio de cfetería-comerdor, que se acaba de sacar a contratación, se ubica en la planbta baja del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón
El servicio de cfetería-comerdor, que se acaba de sacar a contratación, se ubica en la planbta baja del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón
Chechu Río
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) sacó a licitación a través del portal de Contratos de Galicia, por importe de 648.382 euros, el servicio de alimentación a pacientes y personal de guarda o autorizados y de la concesión de servicio de la cafetería-comedor para el público y persoal del Hospital do Barbanza. El contrato contempla la entrega a pacientes ingresados de un total de 91.300 servicios de desayuno, comida, merienda y cena al año, con una media de 7.608 mensuales. Según indican fuentes del Ejecutivo autonómico, el presupuesto de servicios al persoal está calculado por el número de comidas y cenas que se sirven a los profesionales de guarda al año: 8.785 comidas y 6.047 cenas.

Respecto al servicio de cafetería y comedor de atención al público, el Sergas señala que, además de la además de la limpieza y desinfección de las instalaciones y el mantenimiento del equipamiento destinado a cocina y cafetería. El contrato tendrá una duración inicial de doce meses, con la previsión de que entre en vigor el 1 de junio, y podría ser objeto de una prórroga hasta un máximo de 36 meses en total. En ese caso, precisan desde la Xunta de Galicia, el valor estimado del contrato se elevaría hasta los 2.711.850 euros. Las empresas interesadas en el mismo tienen de plazo hasta el 6 de abril para presentar sus ofertas.

