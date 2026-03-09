El mercado municipal de Ribeira será objeto de diversas mejoras por importe de 171.769 euros

El edificio del mercado municipal ribeirense será objeto de diversas actuaciones de mejora de sus instalaciones Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense acometerá una actuación de mejora en el edificio del mercado municipal presupuestada en 171.769 euros y para la que la Administración local resultó beneficiaria de una subvención por parte de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo que alcanza el 80% del importe total, es decir, 137.415 euros. Desde el Gobierno local precisan que ese dinero se destinará a la reparación del pavimento de la terraza, pero también a intervenciones como la climatización y la sustitución de la iluminación del suelo en el perímetro del inmueble, así como el “pintado da fachada e estrutura do beirado e a reposición do alumeado nas escaleiras do terceiro andar”, precisó precisaron desde el bipartito.

Tras mantener una reunión telemática con el director xeral del referido departamento autonómico que le otorgó la referida ayuda, Gabriel Alén, para tratar sobre dicha intervención, desde el equipo de gobierno de Ribeira indicaron que esta ayuda supone una oportunidad de mejora de las prestaciones a los placeros y al conjunto de los ribeirenses. El Gobierno ribeirense, que anuncia que en próximas fechas se convocará a la Mesa Local de Comercio, insiste en recordar que “tenemos productos de excelente calidad a vender en unas instalaciones que queremos que alcancen la excelencia". En esa línea, define las medidas a aplicar como una vía más para la consecución del sello ‘Mercado Excelente’, por el que lleva varios años trabajando, tal y como se dio a conocer en diversas ocasiones.

El Ejecutivo local de Ribeira recordó que a comienzos de año se adjudicó a la empresa Crea e Innova Asociadas SL, por 13.128 euros -con una rebaja del 1,27%- y ocho meses de duración, el contrato para la realización de un diagnóstico de la situación y usos del mercado municipal (9.801 euros) y la formación ‘mentoring’ para los placeros (3.327 euros), y que posibilitará avanzar en la obtención del mencionado sello ‘Mercado Excelente’. Esa actuación también está financiada al 80% con una subvención otorgada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.