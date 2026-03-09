El BNG reclama a la Xunta que ofrezca explicaciones sobre la presunta paralización de las obras de humanización de la travesía de Palmeira

El BNG ribeirense hizo pública hoy su preocupación por la situación del avance de las obras en la AC-305 a su paso por el núcleo urbano de Palmeira

El BNG registró en el Parlamento una iniciativa para solicitarle a la Xunta de Galicia que ofrezca explicaciones sobre l presunta paralización de las obras de humanización de la travesía de Palmeira, en el tramo comprendido entre los puntos kilométrico 35,400 y 36,500 de la carretera comarcal AC-305, que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas inició en marzo del año pasado tras haberse adjudicado a finales de 2024 a la empresa Oresa Construcción y Servicios Globales SL por 2.507.246 euros.

Desde las filas de la formación frentista indican que esta intervención, que tiene como finalidad transformar el tramo urbano de dicho vial de titularidad autonómica que discurre por el núcleo urbano de dicha parroquia ribeirense, “leva un tempo paralizada sen que se coñezan os motivos reais, algo que ocasiona molestias e malestar na veciñanza que se despraza pola parroquia ou vai a Ribeira e á Pobra”. El Bloque recuerda que se trata de una actuación que contempla la ampliación de las aceras, creación de nuevas zonas verdes, renovación de servicios y la mejora de la seguridad viaria a lo largo del referido tramo de algo más de un kilómetro, “debería finalizar antes do verán de 2026.

Motivos reales

La diputada Rosana Pérez, que presenta la iniciativa, considera necesario que la Xunta ofrezca “explicacións claras” sobre esta situación, pues señala que se está hablando de una actuación importante para Palmeira y para la movilidad entre Ribeira y A Pobra, “polo que resulta imprescindible coñecer cales son os motivos reais da paralización das obras e se esta circunstancia vai afectar ao prazo previsto para a súa finalización”, dijo, para seguidamente añadir que “se debe procurar que esta intervención garantice unha mellora significativa do espazo público e da seguridade viaria e vaia na liña dun modelo de vila centrada nas persoas, máis accesible e con máis zonas verdes”.

Desde el BNG indican que vecinos de la parroquia y usuarios de esa carretera contactaron con su concejala Genoveva Betanzos y su portavoz municipal Luis Pérez, “para queixarse pola paralización dos traballos que están a provocar malestar, xa que durante meses as obras implicaron a redución da circulación a un único carril regulado por semáforos e, malia que os traballos están parados, as restricións de tráfico seguen aplicándose”. En este sentido, los nacionalistas advirtieron que “a situación actual está a xerar un importante malestar entre a veciñanza e entre as persoas que utilizan diariamente esta vía, algo que é comprensible e por iso deben continuar as obras e finalizalas en tempo e forma”. Pérez Barral reclma al Gobierno gallego que actúe “con responsabilidade e desbloquee a situación” y le reclama que explique lo que está pasando, resuelva los problemas existentes y agilice el desarrollo de las obras para minimizar las molestias a la gente.