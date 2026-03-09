Alumnos de 5º de Primaria del CEIPP ‘O Grupo’ estrenan en la rula el taller ‘Capitán Mareas’

El taller del programa educativo 'Capitán Mareas' se desarrollará en el salón de actos de la lonja ribeirense Chechu Río

La segunda edición de ‘Capitán Mareas’, programa educativo de Vegalsa-Eroski para promover el consumo de productos del mar arrancará con uno de los 24 talleres programados, está a punto de dar comienzo. De hecho, está previsto que su inauguración tenga lugar a partir de las diez de esta mañana en la lonja de Ribeira y que contará con la participación de alumnado de 5º de Primaria del colegio plurilingüe ‘O Grupo’, de Ribeira.

El taller del programa educativo 'Capitán Mareas' se desarrollará en el salón de actos de la lonja ribeirense Chechu Río

Asimismo, se prevé la visita y participación de la conselleira de Mar, Marta Villaverde, acompañada del director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, y del presidente del Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) Ría de Arousa y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores ‘Virxe do Carme’ de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, junto a otros representantes de este ambicioso proyecto.

El taller del programa educativo 'Capitán Mareas' se desarrollará en el salón de actos de la lonja ribeirense Chechu Río

Desde la organización de esta propuesta se anuncia que, después de realizarse la protocolaria foto de familia, está previsto que tengan lugar las intervenciones institucionales y, a su término, dará comienzo el taller formativo propiamente dicho. También precisan que se trata de una iniciativa que permitirá a escolares de las comunidades autónomas de Galicia y del Principado de Asturias puedan visitar las rulas más cercanas a sus centros educativos para conocer de cerca y de forma lúdica la actividad pesquera local, así como elaborar recetas equilibradas con productos de mar de temporada.