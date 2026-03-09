Unos 130 voluntarios retiraron cuatro toneladas de residuos de una zona litoral de Corrubedo

Los voluntarios se repartieron por zonas del litoral de Corrubedo para proceder a su limpieza con la eliminación de gran diversidad de residuos Chechu Río

Un total de 130 voluntarios se implicaron en la mañana de ayer en la jornada de limpieza en el litoral de Corrubedo, que estuvo impulsada por la entidad Grip Surf School, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribeira y de empresas como Joyería Jael, Masscob y Chiringuito Ladeira Beach. A falta de que la empresa concesionaria del servicio municipal de recogida de basura, Urbaser -colaboró aportando guantes y bolsas-, lleve a cabo el pesaje de la totalidad de los residuos retirados de la franja litoral comprendida entre el límite con el parque natural y la depuradora, pasando por las playas de A Robeira y O Prado, entre otros arenales, ampliándose la zona prevista, se estima que se recogieron cuatro toneladas de basura en las tres horas que se prolongó la actuación.

Entre los participantes había gente de diferentes localidades de las provincias de A Coruña -había bastantes vecinos de la parroquia de Corrubedo y su entorno y de diferentes zonas de O Barbanza-, Pontevedra y Ourense, y del País Vasco. Incluso se sumaron surfistas -había incluso alemanes- que acudieron a ese espacio natural en autocaravanas o furgonetas para montar las olas, y que quisieron poner su grano de arena en esta acción medioambiental. Además de la acción de limpieza y protección del litoral, la jornada tuvo su importante componente de concienciación, y los participantes, entre los que había bastantes niños, demostraron un gran compromiso ambiental y educación en valores de respeto y cuidado del medio natural.

Entre la tipología de residuos recogidos había gran cantidad de microplásticos, cientos de tarabelos de bateas, vidrios -se contabilizaron 50 frascos de jarabes- cabos, boyas, palos con banderas para marcar los aparejos, guantes de goma, garrafas de combustible, neumáticos y otros. Álex Sebastián, dueño de Grip Surf School, y los concejales de Mar e Promoción do Litoral y de Medio Ambiente, Fernando Abraldes y Víctor Reiriz, calificaron de “altamente positivo” el resultado de la jornada, y anunciaron que pondrán en marcha más iniciativas de este tipo en otras zonas, como Aguiño, Ribeira, Palmeira e incluso del parque natural, entre otras, para preservar uno de los grandes patrimonios de Ribeira, como es su costa.

