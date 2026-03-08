Ribeira destina 170.191 euros a la remodelación del frente litoral del Paseo das Carolinas

El tramo del Paseo das Carolinas entre la nave de Dornas de Vela y la senda de Coroso será objeto de una remodelación Chechu Río

El frente litoral del Paseo das Carolinas en el tramo comprendido entre la nave de dornas de vela y el inicio del paseo de Coroso será objeto de una remodelación, así como de una actuación de mejora de la accesibilidad a la playa allí ubicada. Para ello, el Ayuntamiento ribeirense sacó a contratación por 170.191 euros -financiados con cargo a fondos Next Generation EU- la ejecución en un plazo de mes y medio de un proyecto con ese fin y en el que se contemplan diversas intervenciones. Las empresas interesadas en ella tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo 23 de marzo para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).

El proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales plantea la mejora de ese entorno mediante la construcción de una rampa accesible hacia el referido arenal y la creación de una nueva zona deportiva, formada por una pista con canasta de baloncesto y un área de calistenia, y la sustitución de las barandillas por bancos continuos de piedra que permitan una mayor integración con el entorno y la formación de nuevas zonas verdes.

El acceso a la playa es actualmente a través de unas escaleras con excesiva pendiente e integradas en el propio muro de contención de la escollera Chechu Río

En concreto, las obras comenzarán con el desmontaje de las barandillas, vallas, mobiliario urbano y juegos infantiles, para dar paso a las demoliciones de las superficies de caucho y hormigón existentes, que coincide con la nueva zona verde. Los nuevos pavimentos a instalar serán de hormigón pulido en la pista deportiva y losas de piedra de granito abujardado en su perímetro, y una senda de madera de 4 metros de largo en el acceso al arenal, pues en estos momentos es a través de unas escaleras con excesiva pendiente e integradas en el propio muro de contención de la escollera.

Traslado de la escultura

En cuanto al mobiliario urbano se instalarán bancos de piedra continuos y aislados de granito pardo con acabado abujardado de 150 metros de longitud, y se trasladará la escultura de Adeje a una de las zonas ajardinadas, que se generarán en un total de 1.500 metros cuadrados y rematadas con césped natural sobre capa de tierra vegetal. Se colocará una barandilla de acero inoxidable en dos tramos de un total de 75 metros.

El proyecto contempla el traslado de la escultura de Adeje a una de las zonas ajardinadas, que se generarán en un total de 1.500 metros cuadrados y rematadas con césped natural Chechu Río

Y, por último, en lo que a las instalaciones deportivas se refiere, se instalará una canasta de baloncesto de acero inoxidable, situada a 3,68 metros de altura y con cimentación de hormigón; y se suministrará e instalará un equipo combinado de calistenia para un mínimo de diez usuarios y que será de madera de robinia con barras de dominadas de acero galvanizado y dispondrá de diez estaciones de entrenamiento diferente.

El proyecto elaborado por la ingeniera municipal señala que las áreas litorales marinas son “ámbitos singulares excepcionalmente complexos” y “estratéxicos para o benestar humano a nivel económico, social y ecosistémico”. Precisa que la intervención diseñada se incluye en un conjunto de actuaciones que desarrolla la Administración local para poner en valor el litoral municipal y sus servicios. Y añade que el objetivo de la obra proyectada es articular la línea litoral con los corredores ecológicos fluviales, aumentar la permeabilidad hacia el mar e introducir “lóxicas metabólicas dos espazos antropizados nos naturais, en aras dunha maior e mellor integración ambiental e paisaxística”.