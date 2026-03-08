Programado un segundo pase del monólogo ‘A penúltima’ de Carlos Blanco para la noche del 8 de mayo en el auditorio de Ribeira

El actor y humorista, Carlos Blanco Gonzalo Salgado

A consecuencia de la elevada demanda de entradas para el monólogo ‘A penúltima’ de Carlos Blanco, programado para las 20.30 horas del 8 de mayo en el auditorio de Ribeira, el Ayuntamiento y Condetrespés acordaron ofrecer un segundo pase a las 22.30 de ese día. En este espectáculo, recomendado para mayores de 16 años, el reconocido humorista de la escena gallega y nacional presentará un espectáculo de 70 minutos que combinará contenidos clásicos y nuevos, con los que tratará de arrancar las risas del público, con el que mantendrá una conexión directa.

“Este espectáculo tivo moi boa acollida e, nesta semana, case se esgotou a totalidade das entradas. Por iso, para que ninguén quede sen a oportunidade de rir a esgalla, a Concellería de Cultura e a produtora optamos por ter un segundo pase. O compromiso do Concello é férreo, de aí a cantidade de propostas culturais que temos no auditorio e noutros centros culturais do municipio e nas nosas rúas”, declaró la edila Ana Barreiro.

Por otro lado, fuentes municipales informaron de que la venta de las entradas para ese segundo pase del monólogo, por un precio total de 16,20 euros -que ya incluye los gastos de gestión-, se iniciará a partir de las nueve de la mañana de este lunes, día 9 de marzo, de manera simultánea en la página web www.ataquilla.com y, de forma presencial, en la Oficina de Atención Cidadá del consistorio, en horario de nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, de lunes a viernes.