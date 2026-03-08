Identificado un joven por actos vandálicos con daños en dos coches y un portal en Ribeira

Un Nissan Micra aparcado en el Malecón sufrió la rotura de los dos retrovisores exteriores, un foco trasero y el hundimiento de un faro delantero Chechu Río

Un vecino de la parroquia ribeirense de Olveira de 29 años fue identificado por las fuerzas de seguridad por unos actos vandálicos que presuntamente protagonizó en la madrugada de ayer, al causar daños en dos coches aparcados en la vía pública y en el portal de un edificio de viviendas. Fue en torno a las 6.15 horas cuando la Policía Local ribeirense recibió la llamada de una persona que acababa de presenciar como un individuo golpeaba un automóvil estacionado en el parking de un centro comercial de la Avenida da Coruña, en su extremo más próximo a la rotonda de Padín. Los agentes municipales se desplazaron al lugar, donde localizaron al supuesto autor de la rotura del espejo retrovisor derecho de un Nissan Almera.

Debido a que esa persona no llevaba encima documentación personal alguna para poder determinar su filiación, la Policía Local decidió meterlo en el coche patrulla para trasladarlo a la comisaría y, así, identificarlo. En ese momento, una persona se acercó a esos agentes y les comunicó que ese joven había ocasionado la rotura del cristal de la parte inferior de la puerta principal de un edificio de viviendas en el tramo final de la céntrica Rúa de Galicia.

Tras permanecer un par de horas en los calabozos de las dependencias de la Policía Nacional, mientras que se llevó a cabo la identificación del joven y los agentes municipales que lo localizaron llevaron a cabo la pertinente comparecencia, se recibió una llamada de una persona que había presenciado como, al parecer, esa persona le estuvo dando patadas a un Nissan Micra estacionado en un tramo del Malecón entre la Rúa de Galicia y la rotonda de Amas de Casa.

El propietario de este coche creyó que le habían dado un golpe con otro vehículo al ver que tenía rota la luz trasera izquierda cuando fue a buscarlo. Pero pronto comprobó que tenía rotos los dos retrovisores exteriores, y posteriormente, se percató de que estaba hundido el faro delantero derecho. Se está pendiente de localizar al dueño del Nissan Almera para comunicarle lo ocurrido, así como de la valoración económica de los daños, para adjuntarla a las diligencias que se remitan al Tribunal de Instancia de Ribeira y tomar una decisión sobre el sospechoso de haber provocado los citados destrozos.

