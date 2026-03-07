Mi cuenta

Ribeira

Sale a contratación por un total de 19.961 euros la instalación y explotación de chiringuitos de playa de Ribeira hasta 2029

Las personas o entidades interesadas tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo 7 de abril para presentar sus ofertas a través del Silex o en el Registro General municipal

Chechu López
07/03/2026 06:40
Uno de los lotes que se sacaron a contratación se ubica en la zona de Coroso para dar servicio a las personas usuarias de la palaya urbana de la capital barbanzana
El Ayuntamiento de Ribeira sacó a licitación por un importe total de casi 19.961 euros la concesión de autorizaciones para la instalación y explotación de chiringuitos de temporada en terrenos municipales para dar servicio a las personas usuarias de las playas del municipio. La denominación de los cuatro lotes ofertados es ‘Coroso 1’, ‘Coroso 2’, 'Punta Touro’ y ‘A Ameixida’, y las personas o entidades interesadas sólo pueden presentar su oferta únicamente para un lote.

 La duración de la concesión es por cuatro temporadas de verano y que se corresponden con las anualidades 2026, 2027, 2028 y 2029. El anuncio salió publicado ayer en el Perfil del Contratante y en el tablón electrónico de dicha Administración local, y se dispone hasta antes de rematar el 7 de abril para presentar sus ofertas vía online a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex) o en papel por medio del Registro General municipal.

