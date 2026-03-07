El talento no tiene fronteras cuando se trata de las mujeres creadoras con una estrecha vinculación con Ribeira

Una amplia representación de las 46 artistas que exhiben sus obras en la muestra 'Empoderarte' inmortalizó el momento de su asistencia a la inauguración con una fotografía de grupo Chechu Río

La sala de exposición del centro cultural ‘Lustres Rivas’, de Ribeira, albergó a última hora de la tarde de este jueves la inauguración de la muestra ‘Empoderarte’ que, en su tercera edición, cuenta con la participación de un total de 46 artistas, tanto noveles como consagradas, que tienen una estrecha vinculación con la capital barbanzana. Esta exhibición se ha convertido en un magnífico escaparate para poner en valor el gran talento femenino que atesoran sus creaciones de pintura, dibujo, grabado, artesanía, fotografía, escultura y otras expresiones artísticas contemporáneas, que demuestras qu-e sus autoras no tienen límites.

Fue un acto que, tanto en su inicio como a su conclusión, incluyó el acompañamiento musical de las cantareiras As Sete Linguas, perteneciente a la asociación 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño, además de las intervenciones del comisario de la misma, el gestor cultural municipal Unai González, junto a su compañera Sara García, además de la concejala de Cultura, Ana Barreiro, y la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, quien agradeció a la anterior edila cultural, la nacionalista Antía Alberte, la puesta en marcha de esta iniciativa.

Las cantareiras As Sete Linguas, perteneciente a la asociación 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño, abieron y cerraron el acto de inauguración de la exposición con sendas intervenciones musicales Chechu Río

Foco de visibilidad

Durante la inauguración se destacó que esta exposición refuerza su utilidad como foco de visibilidad, punto de encuentro y de reconocimiento del papel de las artistas. Igualmente, hubo referencias al compromiso municipal con la igualdad, la promoción de la cultura de base y la dinamización artística local. También se invitó tanto a los presentes en el acto, como al resto de la ciudadanía, a acudir otro día a visitarla, debido a que la gran cantidad de gentes que asistió a la apertura impedía ver todas las obras en las mejores condiciones. Se puede visitar hasta el 25 de abril, de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de seis de la tarde a nueve de la noche, y los sábados únicamente en horario matinal.

La relación de mujeres creadoras que exhiben sus obras en esta tercera muestra 'Empoderarte' la componen: Ainhoa Pérez, Ainhoa Sannicoló, Ana María García, Ana Teira, Antía Alberte, Beatriz Ferrín, Beatriz Hermo, Beatriz Millán, Carmen Sampedro, Consuelo Vázquez, Cristina Rey, Delina Lombaard, Elia Núñez, Encarna García, Esther Rincón-Benzalá, Irene Lourido, Iria Pérez, Lúa Lages, Maica Gómez, Maika García, Maite Bouzo, Marcela Singh, Elena Lomba, María Eugenia Reiriz, María Gorreti Bello, María Roo, Teresa González, Marián Briones, Marijo Sampedro, Mercedes Fernández, Mónica Paula Montero, Natalia Arnoso,Novais, Pilar Abal, Pura Paz, Rosa María Bringas, Rosa María Suárez, Sara Maneiro, Sofía Rivas Souto, Teresa Argibay, Teresa Oujo, Teresa Ramallo, Teresa Santamaría, Toña Somoza, Viurginia Sánchez y Yasmine Ftouh.

La sala de exposiciones del centro cultural 'Lustres Rivas' estuvo abarrotada para presenciar la inauguración de la muestra ¡Empoderarte' Chechu Río

