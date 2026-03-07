Denuncian la muerte de más de 150 ovejas y cabras por ataques de perros desde hace un año en Ribeira

Uno de los afectados amontonó todas las ovejas que le mataron los perros una noche para que las recogiera un gestor autorizado Cedida

Ganaderos de diferentes lugares del rural de Ribeira, principalmente de la parroquia de Carreira, tales como O Vilar, Frións, Casalnovo, Castro, Carreiriña y Filgueira, entre otros, pero también de Artes, denunciaron desde comienzos del año pasado la muerte de más de 150 ejemplares de ganado ovino y caprino, precisando que se produjeron por ataques de perros, que en algunos casos están asilvestrados, pero precisan que también hay otros que tienen propietario.

Según apuntó uno de los afectados, a esa cifra se ha llegado después de que, en su caso, las víctimas superaron la treintena en una única finca y durante una misma madrugada, algo que llegó a producirse en más de una ocasión, lo cual le ha dejado, prácticamente, sin ejemplares, algo similar a lo que le ha pasado a otra media docena de ganaderos de la zona.

Respecto a los perros asilvestrados que están detrás de la muerte de sus ovejas y cabras, principalmente, apuntan hacia los que eran fácil de ver en el entorno de la rotonda del barco, en Xarás, al final de la Autovía do Barbanza. Señalaron que en algunos casos los pudieron ver y los identificaron como los que les clavaron la dentadura en la zona de las ubres o en el cuello a sus animales, acabando con su vida o dejándolos malheridos, falleciendo en la mayoría de los casos a los pocos días.

Identificación

Pero, también vieron a algunos canes dentro de sus propiedades o fincas en la que pacen las ovejas y cabras y que, pese a lograr escapar tras saltar por muros de más de dos metros de altura que habían rebasado también para entrar. Luego, consiguieron identificarlos cuando, tras presentar denuncia en la Policía Local de Ribeira, los agentes municipales les llevaron a una finca en donde se encontraban unos perros para que los vieran, y los afectados comprobaron que coincidían con los que habían visto tras atacar a su ganado.

Algunos de los afectados por la muerte de sus ovejas y cabras a manos de perros que tienen propietario indicaron que lo habitual es que, en un primer momento y pese a las evidencias existentes, nieguen que fuesen sus canes los causantes de “esa desfeita”, pero al final acaban reconociéndolo. Además, indican que están a la espera de que se les indemnice por las pérdidas que les ha supuesto todo lo ocurrido en estos 14 meses. Y añadieron que, en varias de las ocasiones, las ovejas estaban preñadas, y a punto de parir entre tres y cinco corderos, con lo que la pérdida ha sido mayor.