Ribeira muestra interés por la temática ‘Muller, Deporte e Saúde’ programada con motivo del 8-M

Chechu Río

Un abarrotado salón de actos del centro cultural ‘Lustres Rivas’, de Ribeira, acogió a media tarde de ayer una mesa redonda sobre mujer, deporte y salud, con las intervenciones de Ana Belén Crujeiras, Gloria Cacharrón y Sabela Pensado. Este acto, organizado por el Centro de Información á Muller (CIM) con motivo del 8-M, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, también contó con la asistencia de la alcaldesa, María Sampedro, y la concejala de Igualdade, Ana Barreiro.