Ribeira homenajeó a 33 mujeres del mundo del Deporte en el acto central conmemorativo del 8-M
Ana Peleteiro, en representación de las ribeirenses que recibieron una distinción por el Día de la Mujer, destacó la importancia de apoyar a las niñas que sueñan con dedicarse a ese ámbito
El Deporte marcó la programación conmemorativa de Ribeira con motivo de la conmemoración del 8-M, Día Internacional del a Mujer. Esta mañana recibieron un homenaje un total de 33 mujeres deportistas de kempo, kárate, remo, fútbol, pádel, atletismo, patinaje, vela, natación, pilates, baloncesto, wellness, surf, taekwondo y, además, monitoras de A Fieteira. Fue en un acto institucional que se desarrolló en la sala polivalente del auditorio municipal y que desde el Ayuntamiento organizaron “con moita ilusión”, según manifestó la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, quien subrayó que esa fecha “vaia máis alá de ser unha celebración” y que “é tamén un momento de reflexión colectiva”. Incidiendo en esa idea, la edila afirmó que es una jornada para “lembrar o camiño que xa percorreron tantas mulleres antes ca nós, pero tamén para seguir reivindicando todo o que aínda queda por avanzar”.
El objetivo de ese acto fue poner en valor a las mujeres en el deporte y reconocer públicamente su esfuerzo, dedicación y trayectoria. “Durante moitos anos, o deporte foi un espazo no que as mulleres tiveron menos visibilidade, menos oportunidades e moitas máis dificultades para chegar aos mesmos lugares que os homes”, afirmó Barreiro, quien agregó que tuvieron que demostrar, esforzarse y luchar más “para que o seu traballo fose recoñecido”, pero que “as cousas están cambiando” y cada vez hay más mujeres practicando deporte, compitiendo, dirigiendo equipos, entrenando o formando parte de estructuras deportivas. “Pero tamén sabemos que a igualdade real aínda está en proceso de construción, e que os referentes son fundamentais para seguir avanzando”, destacó la concejala de Igualdade y conductora del acto.
Posible llegar lejos
“Cando unha nena ve a unha muller destacar no deporte e que é posible chegar lonxe, está recibindo unha mensaxe moi poderosa: que os seus soños tamén teñen espazo. Por iso, desde a Concellería de Igualdade levamos anos traballando nesta liña de recoñecer e visibilizar ás mulleres do noso territorio que destacan en diferentes ámbitos da vida social”, manifestó Ana Barreiro, que agregó que a lo largo de los últimos años pusieron el foco en diferentes sectores, como la cultura, ámbito social, tejido asociativo, educativo, entre otros, y en esta ocasión se centró la mirada en el deporte, “porque tamén constrúe sociedade, valores e comunidade”, dijo Barreiro, que añadió que “no deporte aprendemos o valor do esforzo, da disciplina, do traballo en equipo, da superación e tamén do respecto. Valores que son fundamentais para construír unha sociedade máis xusta e máis igualitaria”.
La concejala de Igualdade consideró también importante recordar que detrás de cada carrera, partido, entrenamiento o competición “hai horas de traballo, sacrificios, renuncias e moita paixón”. Por eso, incidió en que en este acto institucional era el momento de reconocer esas historias, trayectorias y vidas vinculadas al deporte: “Mulleres que abriron camiños cando non era tan doado, que participaron en clubs, equipos, competicións ou iniciativas deportivas. Mulleres que contribuíron a facer do deporte un espazo máis aberto e máis diverso. E tamén mulleres que, co seu exemplo, seguen inspirando ás xeracións que veñen detrás”. E indicó que la igualdad también se construye reconociendo a las que estuvieron, visibilizando a las que están y abriendo camino para las que vendrán.
Valores
En este homenaje se contó con la presencia de alguien “que representa perfectamente moitos destes valores”. Se refirió de Ana Peleteiro, de la que Ana Barreiro recordó que es una deportista que consiguió llegar a lo más alto del atletismo internacional, “levando o seu talento e o seu traballo a escenarios que poucas persoas alcanzan”, y que es una “atleta extraordinaria, que se converteu nun referente dentro do salto triplo e tamén nun exemplo para moitas nenas e mozas que soñan con dedicarse ao deporte”. Dijo de ella que, a lo largo de su trayectoria deportiva, “demostrou que detrás dos grandes logros sempre hai algo moi importante: esforzo, constancia e unha enorme capacidade de superación".
"Sabemos que o camiño do deporte profesional non é fácil; require disciplina, sacrificio e moitas horas de traballo invisible, ese que non se ve nas medallas nin nos podios pero que é imprescindible para chegar a eles”, puntualiz´ño Barreiro. De Ana Peleteiro subrayó que “representa todo iso” y también “o orgullo de ver como unha muller da nosa terra chega a converterse nunha referencia internacional”. Además, de sus logros deportivos, destacó su “capacidade para inspirar ás novas xeracións, porque o deporte tamén necesita referentes femininos. Mulleres que demostren que o talento non entende de xénero e que os límites, moitas veces, están só nas barreiras que a sociedade constrúe.
Escuela de vida
La atleta Ana Peleteiro, que expresó que para ella era un honor compartir ese momento con tantas mujeres que también dedicaron y siguen dedicando sus vidas al deporte, reconoció que para ella el deporte “sempre foi moito máis que competir e adestrar; foi una escola de vida, de esforzo, disciplina, compañeirismo e tamén para levantarme cando as cousas non saen como esperaba”. También dijo que, durante mucho tiempo, las mujeres del deporte tuvieron que luchar por tener su espacio, por ser visibles y valoradas, y que “por iso é tan importante seguir apoiando ás nenas e ás mozas que soñan con dedicarse ao deporte para que saiban que tamén é un camino posible para elas”. Y remató expresando su deseo de que cada vez se pueda ver a más mujeres en los campos, en las pistas, en los equipos y también dirigiendo, entrenando y organizando el deporte y todas las facetas del día a día.
El cierre de este emotivo y reivindicativo acto lo puso la entrega de distinciones y la actuación de la soprano Esperanza Mara, que también fue la encargada de la apertura con la interpretación de una nana. Con anterioridad intervino la alcaldesa, María Sampedro, quien afirmó que “hoxe tivemos a oportunidade de visibilizar a unha representación local das mulleres no deporte con traxectorias e experiencias que nos falan de esforzo, de constancia e de superación. Algunhas o facedes de forma individual, pero outras tendes o orgullo de representar ao voso equipo". Igualmente, se refirió al “compromiso” del Ayuntamiento con la igualdad, precisando que “seguiremos apoiando iniciativas que a promovan e que contribúan a visibilizar o papel das mulleres en todos os ámbitos da vida social. Porque avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria tamén significa recoñecer e poñer en valor ás persoas que, co seu exemplo, axudan a abrir caminos”. La mandataria local
La relación de distinguidas en este acto estuvo compuesta por Ana Peleteiro, Paula Castrelo, Tania Parada, Visitación Pérez, Silvia Sampedro, Lucía Pérez, María Vidal, Estrella Martínez, Alejandra Paz, Florencia Anabel Casais, Susú Cores, Lucía Mariño, Laura Santos, María Jesús Abelleira, Lorena Sevilla, Teresa Cimadevilas, Clara Millares, Eva Lijó, Elena Rey, Eva María Cánibe, Antía Meilán, Marta Torres, Amara Ventoso, Maeve Rey, Nancy Louise, María Vilas, Marlene Iveet, Rut Alfonsín, Gemma Alfonsín, Sabela Alfonsín, María José Vilas, Sara Martínez e Irene Montemuiño.