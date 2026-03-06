Reclaman la cobertura 100% de las vacantes en el centro de salud de Ribeira y el consultorio médico periférico de Aguiño

La concentración vecinal, con respaldo de representantes locales de PSOE y BNG, se desarrolló de nuevo delante de la fachada principal del ambulatorio

Varias decenas de personas retaron a las precipitaciones y se volvieron a concentrar, como vienen haciendo todos los jueves, desde hace bastantes meses, delante del centro de salud de Ribeira para reclamar la cobertura de plazas sanitarias que siguen vacantes tanto en dicho servicio sanitario como en el consultorio médico periférico ubicado en la parroquia de Aguiño.

El BNG ribeirense trasladó su reconocimiento a las personas que acumulan meses participando en las movilizaciones y reiteró su compromiso de continuar “defendendo unha Sanidade Pública forte e accesible para toda a poboación. Vemos que a veciñanza non conta co apoio do Goberno local, pero vemos que existe unha maioría social disposta a loitar polos seus dereitos e desde o BNG imos continuar apoiando esa reivindicación ata conseguir unha sanidade pública digna”, manifestó el portavoz frentista, Luis Pérez.

Carencias

Representantes del BNG, que participaron en dicha concentración, denunciaron que, a pesar de que la presión social permitió cubrir parte de las vacantes en los últimos meses, todavía existen carencias importantes en los centros de salud de la capital barbanzana. “Actualmente segue faltando unha profesional no consultorio médico periférico de Aguiño e tres en Ribeira”, dijo su portavoz, Luis Pérez, para quien “esta situación evidencia que o sistema sanitario público precisa máis recursos e unha planificación que garanta a cobertura de todas as prazas e non parches puntuais”.

Pérez Barral considera que la política sanitaria del PP está debilitando la Atención Primaria. Y advirtió de las dificultades para retener profesionales en el sistema público, incidiendo en que una parte importante de los médicos que rematan su formación no continúan trabajando en la Sanidad gallega, “como consecuencia da precariedade laboral e da falta de condicións atractivas para desenvolver aquí a súa carreira”, precisó el líder local de la formación nacionalista.

Frente a ello, el BNG propone poner en marcha “un plan de retorno, captación e fidelización, con ofertas atractivas e competitivas tanto no ámbito económico como das condicións laboráis”. Y subrayó que “é imprescindible garantir persoal suficiente, condicións dignas para os profesionais e unha atención de calidade para toda a cidadanía”, concluyó