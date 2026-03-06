Más de 270 alumnos del IES Nº1 de Ribeira asistirán a los talleres ‘Todos danzamos’ con Fran Sieira

El gimnasio del instituto ribeirense acogió ayer dos clases de tai-chi, que tendrán continuidad los días 12, 13 y 27 de este mes Chechu Río

Un total de 272 estudiantes de la ESO y Bacharelato del IES Nº1 de Ribeira están llamados a participar este lunes y martes en un par de sesiones -habrá un total de diez talleres-, en el gimnasio del centro educativo, en una actividad impulsada por la ANPA ‘Caramecheiro’ bajo la denominación ‘Todos danzamos’, que impartirá Fran Sieira. Con él trabajarán, principalmente, sobre la igualdad, donde hombres y mujeres bailan sin diferencias de género y rompiendo los estereotipos. Asimismo, el alumnado creará una pequeña pieza coreográfica, trabajando el respeto y la cooperación como iguales. Desde un marco contemporáneo, todos ellos trabajarán en la descontextualización de pasos de baile tradicional gallego, para utilizarlos como su principal mecanismo de expresión, creando un lenguaje de movimiento actual como reflejo de la tradición.

Además, ayer empezó en el gimnasio del IES Nº1 de Ribeira una actividad de tai-chi para adolescentes bajo los principios de “Educación, Cuerpo y Mente”. Esta propuesta, que tendrá continuidad los días 12 y 13 de marzo, mientras que la programada para hoy se trasladó al 27 de marzo a causa de la convocatoria de huelga, se dirige a un total de 203 alumnos de la ESO y Bacharelato de dicho instituto, pudiendo asistir cada uno a dos sesiones de 50 minutos cada una. “Empregaremos este arte marcial chino de interese para o alumnado coa finalidade de promover o seu benestar físico, emocional e postural, para que vaian adquirindo equilibrio, coordinación, forza, resistencia, control corporal, serenidade, relaxación, paciencia e presenza, así como autocoñecemento corporal, regulación emocional, confianza e autoestima, que lles axudará a previr tensións e estrés”, destacaron desde la ANPA.