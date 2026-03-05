Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La patronal de Ribeira lanza una plataforma web de registro horario exclusiva para sus socios y para facilitarles su proceso de digitalización

Chechu López
05/03/2026 06:00
Francisco Martínez Gude es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira
Chechu Río
La Asociación de Empresarios de Ribeira lanza un nuevo servicio gratuito exclusivo para sus asociados, que consiste en una plataforma web de registro horario -documenta a diario el momento de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador, garantizando un control preciso, seguro y accesible de la información-, para cumplir la normativa, y avanzar en el proceso de digitalización empresarial. 

Este servicio se ofrece a través de un convenio con Qbit Dynamics, empresa especializada en soluciones tecnológicas. Los asociados a la entidad presidida por Francisco Martínez Gude que estén interesados en recibir más información sobre esta nueva prestación deberán ponerse en contacto directamente con la patronal local.

