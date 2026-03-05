Ribeira
La patronal de Ribeira lanza una plataforma web de registro horario exclusiva para sus socios y para facilitarles su proceso de digitalización
La Asociación de Empresarios de Ribeira lanza un nuevo servicio gratuito exclusivo para sus asociados, que consiste en una plataforma web de registro horario -documenta a diario el momento de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador, garantizando un control preciso, seguro y accesible de la información-, para cumplir la normativa, y avanzar en el proceso de digitalización empresarial.
Este servicio se ofrece a través de un convenio con Qbit Dynamics, empresa especializada en soluciones tecnológicas. Los asociados a la entidad presidida por Francisco Martínez Gude que estén interesados en recibir más información sobre esta nueva prestación deberán ponerse en contacto directamente con la patronal local.