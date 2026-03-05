Gloria Cacharrón, Ana Belén Crujeiras y Sabela Pensado participan en una mesa redonda por el 8-M en Ribeira sobre mujer, deporte y salud

El acto inaugural de la segunda edición de la exposición de creadoras 'Empoderarte' estuvo muy concurrido

El salón de actos del centro cultural ‘Lustres Rivas’ de Ribeira albergará, a partir de las seis y media de esta tarde, una mesa redonda que contará con la participación de Sabela Pensado, Gloria Cacharrón y Ana Belén Crujeiras, que disertarán sobre mujer, deporte y la salud. Desde el Ayuntamiento ribeirense comunicaron que a este acto, organizado por el Centro de Información á Muller (CIM) con motivo del 8-M, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, también asistirán la alcaldesa, María Sampedro, y la concejala de Igualdade, Ana Barreiro.

En esa misma programación se incluye el acto institucional de inauguración, a partir de las ocho y media de esta tarde, de la tercera edición de la exposición ‘Empoderarte’, con obras de un total de 46 creadoras -son procedentes de Ribeira, de su entorno y de otros lugares de Galicia, pero todas tienen una estrecha vinculación con la capital barbanzana-, tanto noveles como consagradas, y con la que se pretende poner en valor el talento femenino y sus creaciones de pintura, dibujo, grabado, artesanía, fotografía, escultura y otras expresiones artísticas contemporáneas.

Visibilidad y reconocimiento

El evento cultural, que refuerza su utilidad como foco de visibilidad, punto de encuentro y de reconocimiento del papel de las artistas, así como el compromiso municipal con la igualdad, la promoción de la cultura de base y la dinamización artística local, contará con la intervención musical del grupo de cantareiras As Sete Linguas, perteneciente a la asociación Francisco Lorenzo Mariño, de Aguiño. Además, está prevista la intervención de la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, de la concejala de Cultura, Ana Barreiro; y el gestor cultural municipal, Unai González, comisario de la exposición junto con la técnica Sara García.

La relación de mujeres creadoras que exhiben sus obras en esta tercera muestra 'Empoderarte' la componen: Ainhoa Pérez, Ainhoa Sannicoló, Ana María García, Ana Teira, Antía Alberte, Beatriz Ferrín, Beatriz Hermo, Beatriz Millán, Carmen Sampedro, Consuelo Vázquez, Cristina Rey, Delina Lombaard, Elia Núñez, Encarna García, Esther Rincón-Benzalá, Irene Lourido, Iria Pérez, Lúa Lages, Maica Gómez, Maika García, Maite Bouzo, Marcela Singh, Elena Lomba, María Eugenia Reiriz, María Gorreti Bello, María Roo, Teresa González, Marián Briones, Marijo Sampedro, Mercedes Fernández, Mónica Paula Montero, Natalia Arnoso,Novais, Pilar Abal, Pura Paz, Rosa María Bringas, Rosa María Suárez, Sara Maneiro, Sofía Rivas Souto, Teresa Argibay, Teresa Oujo, Teresa Ramallo, Teresa Santamaría, Toña Somoza, Viurginia Sánchez y Yasmine Ftouh.