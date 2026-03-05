El Gobierno local anuncia la movilización de una inversión inicial de 11 millones de euros a través de ‘Ribeira Atlántica 2030’

El primer hito del plan de actuación integrada de la EDIL 'Ribeira Atlántica 2030' se consiguió con la adquisición en la jornada de ayer de la antigua nave de Conservas Cerqueira SA Chechu Río

El Ejecutivo local ribeirense anuncia la movilización del orden de once millones de euros de inversión inicial a través de la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL) ‘Ribeira Atlántica 2030’, para la que ya se aprobó una dotación de 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, y que se destinarán a la regeneración de barrio de Bandourrío, necesitado de una intervención integral. Así lo ha dado a conocer tras su participación en el XII pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), un encuentro organizado por el Ministerio de Hacienda que se centró en el desarrollo de los planes de actuación integrada (PAI-EDIL) y en el impulso de las agendas urbanas como herramienta clave para la transformación sostenible de los municipios.

Según indican desde el Gobierno que preside María Sampedro, ese plenario marcó el inicio técnico y operativo de una nueva etapa de planificación urbana integrada, orientada a la gestión eficaz de los referidos fondos europeos y al cumplimiento de los hitos y obligaciones asociados a esos instrumentos. Durante dicha jornada se abordaron cuestiones consideradas fundamentales, como los sistemas de gobernanza, la planificación financiera, los mecanismos de seguimiento y control y las exigencias en materia de comunicación y visibilidad de los fondos europeos. La presencia del Ayuntamiento ribeirense “adquire especial relevancia tras a aprobación definitiva do plan EDIL “Ribeira Atlántica 2030”, pues recordó que “esta estratexia e as actuacións asociadas a ela son froito do proceso de planificación estratéxica desenvolvido polo Concello a través da Axenda Urbana de Ribeira, elaborada no ano 2022 mediante un proceso de participación cidadá e diálogo cos distintos axentes sociais e institucionais”.

Primer hito

El primer hito de dicho plan se cumplió en la jornada de ayer al cerrarse, a través de la firma de la escritura pública ante notario, de la operación de compraventa de la antigua nave de Conservas Cerqueira SA. “Esta actuación, xa prevista no marco da Axenda Urbana, permitirá poñer en valor tanto o edificio como o seu entorno, comprendido entre a residencia da Terceira Idade e o parque Pedra Pateira, configurando un novo espazo de oportunidade para o desenvolvemento urbano sostible”, destacaron desde el Gobierno ribeirense.

Por último, fuentes municipales señalaron que, con la referida participación en el pleno de la RIU, el Ayuntamiento de Ribeira consolida su posición como entidad tractora en la gestión de fondos europeos, “xa que xestionou con éxito os dous Feder anteriores, ‘Ribeira Atlántica 2015’ cun investimento de 7,2 millóns de euros, e ‘Máis Ribeira Atlántica 2020’ cun investimento de 6,25 millóns de euros, e avanza na implementación dunhas estratexias deseñadas na Axenda Urbana, froito da participación cidadá, que perseguen mellorar a calidade de vida da cidadanía, reforzar os servizos públicos e promover un desenvolvemento territorial equilibrado”, concluyó.