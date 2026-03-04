Rompen cristales de ventanillas de otra veintena de coches en garajes y en la vía pública en Ribeira

Los ladrones se volvieron a valer de un extintor del garaje para romper el vidrio de ventanillas para abrir la puerta y acceder al interior de los coches Chechu Río

“Esto é de tolos. Xa supera tódolos límites. É insoportable. Alguén terá que dar explicacións”. Con estas palabras y mucha rabia se expresó el propietario de uno de los coches guardados en un garaje comunitario de un edificio de la Avenida da Coruña, en pleno casco urbano de Ribeira, que, en una quincena, se vieron afectados por la rotura de cristales de sus ventanillas.

La mayoría de ellos se encontraron en sus interiores, además de los minúsculos trozos de vidrio, todo muy revuelto, por lo que están convencidos que algunos amigos de lo ajeno lo hicieron para robarles, aunque la mayoría no echó nada en falta, a la espera de hacer inventario, aunque reconocieron que no están dejando nada de valor ante la oleada de robos con fuerza de ese tipo que se vienen registrando desde hace varias semanas. En algunos casos, incluso les aparecieron espejos retrovisores rotos.

Cómplices y aprendices

Estos delitos tienen lugar pese a que el individuo que hasta ahora era el principal sospechoso de perpetrar robos en vehículos con ese mismo modus operandi, y al que la Policía Nacional ya detuvo, al menos, en tres ocasiones, se encuentra ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo. Sin embargo, los afectados, que desde primera hora de la mañana de ayer se personaron en la comisaría, donde hicieron cola, para presentar la correspondiente denuncia, indicaron que siguen libres algunos de sus cómplices e incluso señalan que “saíronlle aprendices”.

En este sentido, hicieron referencia a lo que se publicó en su día de que a mediados de diciembre pasado quedaron en libertad cinco conocidos delincuentes multirreincidentes y que desde entonces “esto é un sinvivir”, apostilló el dueño de un coche al que le rompieron el cristal de una ventanilla y que también afirmó que, a este ritmo y si nadie lo remedia y toma medidas, “vaille tocar a todos”,

Material sustraído

Por ahora, la mayoría de propietarios de coches afectados en el referido garaje, así como otros tres que estaban aparcados en la parte posterior del cementerio municipal de Santa Uxía, no echaron en falta sus pertenencias. Sin embargo, no le sucede lo mismo al dueño de un automóvil que lo dejó aparcado en la céntrica Rúa Padre Sarmiento, cerca del auditorio, y cuando fue a buscarlo a la mañana siguiente se encontró, además de con el cristal de una ventanilla roto, sin el material informático valorado en unos 2.000 euros que dejó guardado en el mismo.

La cifra de robos en coches, a los que previamente les rompen los cristales de las ventanillas para abrir las puertas y acceder a su interior ya supera los 70 en Ribeira Chechu Río

Además de verse afectados los cristales, en algunos vehículos aparecieron espejos retrovisores rotos Chechu Río

La mayoría de los dueños de los automóviles afectados por los daños se encontraron todo el interior revuelto Chechu Río