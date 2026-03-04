Retirada una claraboya en mal estado del ático de un edificio de vivienda que corría riesgo de caer a la vía pública en el centro urbano de Ribeira

Los Bomberos de Ribeira desplegaron la autoescala para acceder a la quinta planta para proceder a la retirada de los elementos sueltos y con riesgo de caer a la vía pública Cedida

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y una patrulla de la Policía Local de la capital barbanzana fueron movilizadas en torno a la una y media de la tarde de ayer tras recibirse un aviso debido a una claraboya de un ático de un edificio de viviendas con riesgo de caída a la vía pública en la Rúa Pérez Galdós, en pleno casco urbano ribeirense.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás se desplazaron con una camión autoescalera y otro primera salida, utilizando el primero para acceder a lo alto del inmueble, donde comprobaron que un cristal estaba suelo y la madera de la estructura de la que formaba parte estaba podrida. Por ello, procedieron a su retirada. Su intervención se dio por rematada a las dos y diez de la tarde.