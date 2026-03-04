María Sampedro firma la compra por 500.000 euros de la vieja nave de Conservas Cerqueira SA en el histórico barrio de Bandourrío

La alcaldesa muestra las llaves de la antigua nave de Conservas Cerquera SA que le entregaron en la firma de la compra y con las que ya accedió a dicho inmueble para mostrarlo a la ciudadanía Chechu Río

“Temos unha das mellores compras dos últimos 30 anos do Concello de Ribeira. Hoxe podemos anunciar que a antiga nave de Cerqueira xa é patrimonio de todo o pobo de Ribeira”. Con estas palabras se expresó en la mañana de ayer la alcaldesa María Sampedro tras abrir el portalón de entrada a ese inmueble con las llaves que recibió después de estampar su firma, junto a la del anterior propietario, en la escritura pública de compraventa del mismo en un acto que tuvo lugar en una Notaría de la ciudad. Ese documento permite que la vieja conservera se incorpore al patrimonio municipal de la capital barbanzana, tras desembolsar 500.000 euros, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.

Sampedro Fernández, que subrayó que ayer se daba un paso importante en la recuperación del patrimonio industrial, arquitectónico e histórico situado en pleno corazón del histórico barrio de Bandourrío y, por ende, de toda Ribeira, recordó que se trata de un inmueble de 502 metros cuadrados de superficie, que se transformarán en un espacio multiusos, sociocultural y dedicado al ocio y al disfrute de las asociaciones y de toda la ciudadanía que estará a disposición de la ciudadanía. Añadió que a partir de ahora la puertas de la antigua nave de Conservas Cerqueira SA estarán abiertas para todos los ribeirenses.

Musealización

La primera edila expresó su deseo de que puedan empezar cuanto antes las obras que se van a llevar a cabo en el edificio anexo a la nave central de Conservas Cerqueira SA, el de la vivienda, con su musealización. La redacción de su proyecto se adjudicó hace algo más de un mes a Costas Pedrós Arquitectos por 11.132 euros, después de salir a licitación por 11.495 euros, que se financiará a través de un convenio entre la Axencia de Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). “Dito proxecto de musealización contempla a conversión do inmoble industrial nun equipamento cultural visitable, sen perder o seu carácter produtivo e marítimo”, detalló la mandataria local.

La musealización de dicho anexo era, según recordó la regidora ribeirense, “requisito imprescindible para que o Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) permitise que o medio millón de euros dos referidos fondos europeos puideran destinarse á compra deste inmoble”. María Sampedro subrayó que la antigua nave de Conservas Cerqueira SA es el eje central de la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL) de Ribeira, que supone 6,5 millones de euros de fondos europeos, y que pueden llegar a suponer actuaciones que ronden los diez millones de inversión total.

"Impresionante"

“A parte de ser un espazo impresionante, é bonito e está coidado, e ten unhas cerchas que son espectaculares e se atopan nun moi bo estado. Este inmoble ten moitísimas posibilidades y una gran versatilidad para facer un montón de actividades”, declaró Sampedro Fernández. También dijo que con esta compra se aumenta el porcentaje de ejecución del citado PSTD, que tiene que estar rematado en mayo próximo, y en el que se incluye una actuación en As Carolinas, con la construcción de un banco corrido de unos 150 metros lineales, la mejora de la accesibilidad a la playa pegada a Lajareu, con pista de baloncesto y un área de calistenia.

La alcaldesa ribeirense también indicó que, dentro de dicho PSTD, en estos días se procederá a la adjudicación de la actuación de diseño y construcción de un mirador-punto de interpretación en la antigua fábrica de salazón de Punta Castro por importe de 136.656 euros en favor de Sonense de Granitos SL, misma empresa que ya está acometiendo la obra en el entorno del lavadero de Pinisqueira, en Aguiño tras hacerse con ese contrato en el proceso de licitación con su oferta económica de 47.716 euros, que rebajó ligeramente el precio inicial que ascendía a 48.199 euros, y en donde va a crearse un pequeño graderío hacia unas vistas espectaculares del litoral. "Seguimos traballando, ese é o noso obxectivo, e agardamos que este PSTD teña unha execución por enriba do 90%", concluyó Sampedro.