Ribeira

La Casa da Xuventude de Ribeira se convierte en un espacio de encuentro, formación y ocio saludable

Se prevé ofertar talleres creativos, torneos de e-sports y videoconsolas, conciertos, karaoke, fiestas temáticas y acciones formativas vinculadas al monitorado de ocio y tiempo libre, viajes y rutas

Chechu López
04/03/2026 12:36
La primera acción ya tuvo lugar el pasado 28 de febrero con un curso oficial de monitorado de tiempo libre
La Casa da Xuventude de Ribeira será todos los sábados, en horario de cinco a ocho de la tarde, un espacio dinámico de encuentro, de formación y de ocio saludable a través del programa ‘Por fin é finde’, dirigido a personas a partir de los doce años y que está impulsado desde la concejalía que dirige Carme Pérez. Así, dicha instalación municipal ofrecerá una iniciativa que combinará actividades formativas, propuestas creativas y zonas de esparcimiento bajo la supervisión de profesionales. La primera acción ya tuvo lugar el pasado 28 de febrero con un curso oficial de monitorado de tiempo libre y, desde el 7 de marzo se abrirá plenamente a toda la población joven de la capital barbanzana. 

Está previsto que se oferten talleres creativos, como de repostería y customización, torneos de e-sports y videoconsolas, conciertos en directo, karaoke o fiestas temáticas, así como acciones formativas vinculadas al monitorado de ocio y tiempo libre, organización de viajes y rutas. Según indicaron fuentes municipales, este proyecto se basa en una metodología de participación activa, “onde a mocidade non só participa senón que tamén propón contidos, fomentando a autoxestión e a aprendizaxe experiencial”. Además, al tratarse de un servicio gratuito y en el que no es obligatoria la inscripción para el uso de ese espacio, se eliminan barreras de acceso y se favorece la integración de jóvenes de diferentes entornos. Desde el Ejecutivo local destacan que ‘Por fin é finde’ supone “un paso máis na consolidación da Casa da Xuventude como referente de participación e dinamización xuvenil no municipio, ofrecendo alternativas de lecer saudable que contribúan á prevención de condutas de risco e ao fortalecemento da vida xuvenil”.

