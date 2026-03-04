Empresarios de Ribeira sorteará con motivo de su campaña con motivo del Día del Padre 1.000 euros para gastar en un único día

Imagen parcial del cartel de la campaña de la patronal ribeirense con motivo del Día del Padre

La Asociación de Empresarios de Ribeira pondrá en marcha mañana su campaña del Día del Padre, que se prolongará hasta el 19 de marzo, con la finalidad de fomentar las ventas en el comercio de proximidad y la hostelería local, y premiar la fidelidad de la clientela. Esta última deberá registrar una fotografía de los tickets o facturas de compra o de las consumiciones que realicen en la página web de la patronal local o bien a través del código QR que figura en la cartelería. En esta acción promocional, que está subvencionada por la Xunta de Galicia, se sortearán 1.000 euros para gastar en un único día en los 40 negocios participantes en la acción.

El presidente de la asociación empresarial de la capital barbanzana, Francisco Martínez Gude, indicó que cada compra realizada durante el período de la campaña "poderá convertirse nunha oportunidad para gañar os 1.000 euros, que deberán gastarse nun día nos comercios participante". Entre los negocios que están implicados en esta tradicional iniciativa figuran de los subsectores de la alimentación, electrodomésticos, decoración, deportes, lencería, ropa y calzado infantil, zapaterías, moda y complementos, óptica, joyería, floristería, podología, productos de peluquería, pastelería-cafetería y taller, así como de la hostelería y restauración.