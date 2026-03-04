El Ayuntamiento de Ribeira cierra la adquisición por medio millón de euros de la antigua nave de Conservas Cerqueira SA en Bandourrío

La alcaldesa muestra las llaves de la antigua nave de Conservas Cerquera SA que le entregaron en la firma de la compra y con las que ya accedió a dicho inmueble para mostrarlo a la ciudadanía Chechu Río

La nave de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SA, situada en pleno corazón del histórico barrio de Bandourrío, se ha incorporado hoy al patrimonio público de Ribeira, tras desembolsar 500.000 euros -con cargo al Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU-, que fue el precio acordado con su anterior propietario. La alcaldesa, María Sampedro, estampó esta mañana su firma, junto a la del antiguo dueño, en el documento de compraventa de dicho inmueble en un acto que tuvo lugar en una Notaría de la ciudad.

Posteriormente, la primera edila calificó de “moi positiva" la adquisición de este inmoble por parte del Ayuntamiento, recordando que ello fue posible a finales de octubre pasado con la gestión de la documentación perceptiva, como fue un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, además de la preceptiva aprobación de la operación de compraventa por parte del pleno de la corporación municipal celebrado el pasado 23 de febrero.

Sampedro Fernández también recordó, como ya informó en su día en su día, que se trata de un inmueble con una superficie de 502 metros cuadrados, que serán transformados en un espacio multiusos que estará a disposición de la ciudadanía. "Hoxe podemos anunciar que a antiga nave de Conservas Cerqueira SA xa é patrimonio de todo o pobo de Ribeira, saldando así unha débeda coa sociedade", dijo la mandataria local. "Foi un trámite ao que lle demos prioridade dende que chegamos ao goberno. Este Executivo pasa das palabras aos feitos e, en apenas uns meses, fomos quen de resolver un expediente cargado de informes técnicos e vinculantes para que sexa unha realidade que esta edificación pase a ser propiedade dos ribeirenses", subrayó.

Versatilidad

La alcaldesa, que destacó la versatibilidad de este espacio para el desarrollo de actividades municipales y de los diferentes colectivos, se refirió al “bo estado” que presenta la infraestructura, “se ben hai que facer un plan de seguridade e melloras". En este sentido, dijo que la Administración local ribeirense inició el año en materia de contrataciones sacando a licitación por 11.495 euros la redacción del proyecto de musealización de la edificación anexa a la nave central de Conservas Cerqueira SL por 11.495 euros, que se financiará a través de un convenio entre la Axencia de Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el marco del anteriormente referido Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado con fondos europeos.

“Dito proxecto contempla a conversión do inmoble industrial nun equipamento cultural visitable, sen perder o seu carácter produtivo e marítimo”, detalló. Sampedro concluyó manifestando que “todo isto posibilitará o uso público deste edificio cun valor patrimonial, industrial, histórico e cultural que forma parte da idiosincrasia de Ribeira".