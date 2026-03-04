Adjudicado por 1,6 millones anuales el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en Ribeira

El contrato para la prestación del SAF es uno de los más importantes que saca a licitación el Ayuntamiento de Ribeira Chechu Río

De las cuatro empresas que se interesaron por uno de los contratos más suculentos, económicamente hablando, que sacó a licitación el Ayuntamiento de Ribeira, y que es el del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o Domiciliaria, ya hay adjudicataria. Se trata de Attende Care SL, que ya venía desarrollando esa misma prestación desde enero de 2024, y que presentó una propuesta económica que ascendió a 1.626.876 euros, frente al presupuesto inicial por el que salió a licitación de 1.818.079 euros.

Del montante total del contrato, la mayor parte, es decir, 1.544.255 euros se destinarán a las 69.192 horas de atención a la dependencia, lo que supone un precio de 22,32 euros por hora; mientras que los 82.621 euros restantes son para las 3.500 horas de libre concurrencia, abonándose cada una de ellas al precio de 23,60 euros. La duración del contrato será de 3 anualidades, con una prórroga de un año y otra posible de 9 meses, que junto al 20% de la modificación del contrato, hace que el valor estimado del mismo sea de 9.326.712 euros.

Puntuación

Attende Care SL consiguió la mayor puntuación, con un total de 91 puntos, aventajando de manera significativa a las otras dos, que obtuvieron 56,09 y 54,41, respectivamente, mientras que la Mesa de Contratación acordó en la fase primera -correspondiente a la evaluación de las ofertas técnicas, que incluían la propuesta de organización; recursos humanos, materiales y técnicos, y el sistema de evaluación de la calidad de los servicios- la exclusión de la cuarta licitadora por no haber alcanzado la puntuación mínima exigida de 15 puntos, mientras que las otras tres oscilaron entre 20,80 y 22,13 puntos.

Para que la actual adjudicataria lograse hacerse nuevamente con el contrato del SAF resultó determinante la oferta económica, por ser la más ventajosa de las presentada por las tres de las cuatro licitadoras que todavía seguían en el procedimiento. Igualmente, su propuesta contempló prestaciones complementarias anuales a los recogidos en los pliegos, como 100 servicios de fisioterapia y otros tantos de podología, 40 de barbería y 100 limpiezas extras; mientras que entre las ayudas técnicas ofreció 10 camas geriátricas con carro elevador, 10 grúas de movilización, 10 colchones antiescaras, 10 sábanas deslizantes y 10 colchones de ducha.

Actividades básicas

El pliego de condiciones estableció que el SAF prestará atenciones de carácter personal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria en el propio domicilio, como levantarse y acostarse, apoyo en cuidado e higiene personal y en cambios posturales, supervisión en la toma de medicación, control de la alimentación y, de ser el caso, ayuda para comer, entre otras.

Igualmente, se atenderán necesidades de carácter doméstico y de la vivienda que incidan y ayuden en la mejora del entorno de los usuarios del servicio y sus familias, como limpieza y ayuda en el mantenimiento de la higiene y salubridad generales, lavado de prendas pequeñas, tareas de mantenimiento básico de utensilios domésticos y de uso personal, acompañamiento personal para realizar actividades como apoyo en trámites urgentes de carácter administrativo, judicial o similares. Igualmente, se incluirán el seguimiento de intervenciones y atenciones necesarias en el área de la salud y servicios de carácter psicosocial y educativo enfocados al desarrollo de capacidades personales básicas, mejora de la convivencia y de la estructura familiar e integración en la comunidad.

El servicio se prestará de ocho de la mañana a nueve de la noche, de lunes a domingo, para los casos de las personas que sean valoradas como dependientes

El SAF podrá incorporar otras actuaciones complementarias, de acompañamiento, socialización y desarrollo de hábitos saludables; ayudas técnicas a personas en situación de dependencia y relacionadas con podología, peluquería, fisioterapia a domicilio y otras. Se incluyen actividades de acompañamiento en el domicilio del usuario como medida de consecución de los objetivos fijados y que, según cada caso, pueden combinarse con atenciones de carácter psicosocial y educativo. Igualmente, podrán integrarse dentro del SAF determinadas atenciones y actividades fuera del marco del domicilio del beneficiario, siempre de acuerdo con la prescripción técnica sobre el contenido del servicio y que incidan de manera significativa en la posibilidad de permanencia en el hogar y en la mejora de la autonomía y la calidad de vida.

También se especifica que, en ningún caso, podrán formar parte de las actuaciones desarrolladas en el mismo la realización de actividades no incluidas en el proyecto de intervención ni en el acuerdo de servicio; las actuaciones que, por su carácter sanitario, y rehabilitador, deben ser desarrolladas en todo caso por personal facultativo; la realización de trámites bancarios y trabajos agrícolas y ganaderos; atención y cuidados de animales de compañía o a otros miembros de la familia que no estén dados de alta en el SAF.

Facturación

En el caso de que la prestación de servicios complementarios la prescribe el Ayuntamiento en el proyecto de intervención individual, el tiempo de la misma se computará como parte del SAF, mientras que si no lo está y la pide el beneficiario del servicio será este último el que asumirá íntegramente su precio, “debiendo el contratista facturarlos al usuario de conformidad con los precios consignados como mejora en la proposición presentada en la licitación”, se precisa..

En cuanto a las condiciones de prestación del servicio, se señala que el plazo de inicio por la adjudicataria no deberá ser superior a 72 horas desde la notificación, sin perjuicio de que los Servicios Sociales planifiquen el funcionamiento del SAF con la mayor antelación posible y lo comuniquen a la empresa para optimizar la coordinación. En el pliego se incluyen también cuestiones relacionadas con ausencias domiciliarias; intensidad del servicio; el procedimiento de alta, cambio y baja del servicio, y causas de modificación de las condiciones de prestación del SAF, entre otros aspectos.

La franja horaria del servicio para los casos con acceso por libre concurrencia de prestación básica del SAF será de 9.00 a 21.00, de lunes a viernes, excepto festivos, y los sábados no festivos de 8.00 a 15.00; mientras que en los casos de las personas valoradas como dependientes la franja horaria será de 8.00 a 21.00, de lunes a domingo, incluyendo los festivos. Y se especifica que podrán coexistir las necesidades de cobertura que impliquen carga laboral para varias auxiliares con distintos casos en el mismo turno de trabajo.

Sanciones

Los incumplimientos de horarios de prestación del servicio y de tareas a realizar con cada beneficiario serán considerados faltas leves, sancionadas con una multa de hasta 300 euros. En caso de que esos incumplimientos sean reiterados o continuados, así como del secreto profesional, y las faltas de respeto a los usuarios del SAF y de los medios personales y materiales para atender a las nueva incorporaciones de beneficiarios serán consideradas faltas graves, castigadas con multas entre 301 y 900 euros.

Y, serán consideradas faltas muy graves, sancionadas entre 901 y 1.800 euros y/o la rescisión del contrato, la discriminación en la admisión o prestación del servicio por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como la imposición de dos sanciones por faltas graves por falta de respeto a las personas beneficiarias del SAF o por incumplimiento del horario establecido. En todo caso, la reiteración de dos faltas muy graves por el mismo concepto o tres diferentes provocará la rescisión inmediata del contrato.